Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11:30 (Di giovedì 3 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SU VIA CASILINA, PERO’, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI PER UN INCIDENTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI POI IN VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE SPACCATA, A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE. SU VIA NOMENTANA, INVECE SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, DA PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST. RICORDIAMO CHE PROPRIO SU VIA NOMENTANA, SINO AL 12 GENNAIO, LA COMPLANARE RIMARRA’ CHIUSA AL TRANSITO, FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #Roma: Via Casilina fra Via Siculiana e Stazione Metro Grotta Celoni #traffico rallentato causa #incidente in direzione centro - romadailynews : Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 11:30', su #spreaker… -
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