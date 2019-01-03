Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO ...
Ragusa - riapertura via Roma al Traffico veicolare : riapertura di via Roma a Ragusa al traffico veicolare. Il no deciso di Mario Chiavola capogruppo Pd. Continua la polemica dopo la decisione di Cassì
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10:00 (Di giovedì 3 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA. SU VIA DI TORREVECCHIA INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN PIAZZA EUCLIDE. SEMPRE PER INCIDENTE. IN DIREZIONE CENTRO, PER Traffico INTENSO, SI STA IN CODA SU VIA NOMENTANA, DA PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST. CODE ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A REBIBBIA. PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI: CHIUSA SINO AL 12 GENNAIO, LA COMPLANARE DI ...
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boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via Degli Scrovegni altezza civ.20 e Via Degli Estensi divieto di transito per Lavori ACEA. - romadailynews : Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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