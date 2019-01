Tour e concerti 2019 | gli artisti italiani da non perdere

Concerti da vedere nel 2019 : i Tour in Italia dei cantanti internazionali - : ... con il « Farewell yellow brick road », l'artista visiterà cinque continenti e suonerà più di trecento spettacoli dal vivo. Il pubblico presente potrà assistere ad un viaggio musicale e visivo che ...

Nuove date per il Tour 2019 di Anastasio - raddoppiano i concerti a Milano e Roma : biglietti in prevendita : Nuovi appuntamenti si aggiungono al tour 2019 di Anastasio in programma nei mesi di marzo ed aprile. L'avvio delle prevendite ha portato con sé già i primi tutto esaurito e si aggiungono due nuovi eventi a quelli già annunciati. Le due Nuove date sono in programma per il 26 marzo al Santeria Social Club di Milano e per il 4 aprile a Largo Venue a Roma. I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di ...

Concerti da vedere nel 2019 : i Tour dei cantanti italiani - : Cos'è il Jova Beach Party? La festa infinita sulle spiagge italiane MARCO MENGONI Con lo zaino in spalla e una valigia ricca di sogni, Marco Mengoni ha viaggiato in giro per il mondo raccogliendo ...

Concerti - Anastasio : arriva in primavera il primo Tour del vincitore di X Factor 12 : Le date del "La fine del mondo tour 2019" sono: 22 marzo - MILANO - Santeria Social Club 24 marzo - BOLOGNA - Estragon 28 marzo - FIRENZE - Viper Theatre 29 marzo -TORINO - Hiroshima Mon Amour 3 ...

Ben Harper torna in Italia in Tour : 5 concerti - a Roma in luglio : Ben Harper torna in Italia con cinque nuovi grandi concerti e si esibirà al Rock in Roma il prossimo 13 luglio, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Biglietti disponibili per l'acquisto a ...

Nuovi concerti di Ennio Morricone nel 2019 per il Tour d’addio : info e biglietti in prevendita : Sono cinque le nuove date dei concerti di Ennio Morricone nel 2019, che con 60 Years of Music ha deciso di dire addio alle scene dopo decenni trascorsi sul palco. La tournée celebrativa dei primi 60 anni di carriera del compositore toccherà ancora l'Arena di Verona nelle date del 18 e 19 maggio, mentre sarà ancora alle Terme di Caracalla il 15, 21 e 22 giugno. Per il momento, sono questi gli ultimi concerti di Ennio Morricone in Italia. I ...

Thegiornalisti all'Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : Le nuove date: 18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum 1 maggio Verona, Arena di Verona 13 maggio Roma, Palazzo dello Sport 14 maggio Assago , Mi, , Mediolanum Forum Le date già annunciate: 26 marzo ...

Negramaro “Amore che torni Tour 2019” – Sold out i concerti del 13 e 14 marzo a Bari : aggiunta una nuova data! : I concerti dei Negramaro a Bari, in data 13 e 14 marzo, sono Sold OUT! L’appuntamento triplica con un nuovo concerto il 15 al Palaflorio E’ record per l’attesissimo ritorno live dei Negramaro. Dopo i Sold-out delle prime due serate a Bari (13 e 14 marzo), si aggiunge a grande richiesta un nuovo show il 15 marzo sempre al Palaflorio. I biglietti per il nuovo concerto saranno disponibili dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, ...

Jovanotti - il Tour 2019? Sulle spiagge italiane : concerti in riva al mare : Ticketone.it dalle ore 10:00 di domani, venerdì 7 dicembre. Calendario: Luglio 6 Lignano Sabbiadoro 10 Rimini 13 Barletta 17 Ladispoli 20 Castel Volturno 23 Olbia 27 Albenga 30 Viareggio Agosto 3 Lido ...

Muse : le anticipazioni sul Tour 2019. 'Saranno concerti più 'umani'. Ma siamo una specie in via d'estinzione' : "Al momento siamo interessati a realizzare spettacoli che coinvolgano altre persone oltre a noi", ha spiegato Bellamy: "Non ci saranno balletti, ma cose come coreografie teatrali, o qualcosa del ...

Muse - concerti di 'riscaldamento' in attesa del Tour : per la prima volta dal vivo alcuni brani di 'Simulation theory' - VIDEO / SCALETTA : Ma in attesa di tornare ufficialmente sui palchi con la serie di spettacoli legati a " Simulation theory ", il loro ultimo album in studio, Matthew Bellamy e compagni sono impegnati in questi giorni ...

Biglietti Laura Pausini Biagio Antonacci Tour 2019 : date concerti - prezzi - info : Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano numerosi concerti del tour 2019 insieme nei maggiori stadi italiani la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per un tour negli stadi L’avevano promesso ai loro fan e ora il sogno diventa realtà: Laura Pausini e Biagio Antonacci sai esibiranno live insieme nel loro primo tour congiunto negli stadi di ...

Il documentario sul Dangerous Woman Tour di Ariana Grande con concerti e backstage è su Youtube - video - : ... Dangerous Woman Diaries che porta i fan dietro le quinte della produzione dell'ultimo album e Tour della cantautrice, mostrando scene inedite dei concerti con cui ha girato il mondo e dell'...