Torino sale sul podio dei turisti di Natale

Keita-gol : Empoli-Inter 0-1 1-1 : il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si con ferma no al terzo posto

ASD Ginnastica Libera Spotorno : eccellenti risultati a Torino e sale l'attesa per Bruxelles : Si è concluso con la giornata del 23 dicembre il 'Torneo delle stelle' organizzato dalla Ritmica Piemonte, dove ancora una volta le ragazze della ASD Ginnastica Libera di Spotorno hanno fatto incetta ...

Il 54 su Torino sale a quota 154 turni di assenza : Il 54 su Torino si consolida come maggiore assente del Lotto, allunga a 170 concorsi a vuoto. Cade il 65 sulla ruota piemontese. Il 54 su Torino sempre in fuga, sulla stessa ruota ritardo centenario anche per il 50 (131), il 41 e il 78 (entrambi a 105), mentre torna dopo 106 appuntamenti il 65. Due i centenari di Genova […] L'articolo Il 54 su Torino sale a quota 154 turni di assenza proviene da GiGi Lotto.