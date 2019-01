Tifoso morto prima di Inter-Napoli | Ucciso da suv di tifosi napoletani

Morto Tifoso Inter - interrogatorio Piovella : “ecco cosa è successo” : Morto tifoso Inter – Si è tenuto nella giornata l’Interrogatorio di Marco Piovella in relazione alla morte di Daniele Belardinelli in seguito agli scontri avvenuti prima del match contro il Napoli. Piovella ha parlato del rapporto con Belardinelli come “un fratello maggiore, un amico fraternissimo, ci avevo passato il Natale”, ha ribadito inoltre di aver visto l’amico che veniva travolto da una vettura dopo ...

Tifoso interista morto - il video inedito della guerriglia tra ultras interisti e napoletani : E’ continuata anche nei giorni festivi l’attività investigativa sul caso dell’aggressione ultrà del 26 dicembre scorso prima di Inter-Napoli, a Milano, che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Gli uomini della Digos infatti stanno sentendo decine di tifosi, per arrivare all’identificazione dei partecipanti ai disordini. Dopo i riconoscimenti effettuati grazie alla riprese video delle telecamere stradali o di video amatoriali, gli ...

Tifoso interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...

Tifoso morto - Piovella interrogato : “Belardinelli un fratello - forse è stato investito da due auto” : È durate oltre tre ore l’interrogatorio di Marco Piovella, il capo ultras della curva dell’Inter arrestato due giorni fa per i fatti che il 26 dicembre scorso hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli prima della partita di San Siro tra i nerazzurri e il Napoli. Piovella ha risposto alle domande del gip Guido Salvini, ribadendo il suo ruolo all’interno della tifoseria organizzata dell’Inter e fornendo anche ...

Tifoso morto : Da Ros sarà sentito da pm : ANSA, - MILANO, 02 GEN - Verrà interrogato dai pm nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, da quanto risulta all'ANSA, Luca Da Ros, uno dei 4 ultrà dell'Inter arrestati per la guerriglia ...

Tifoso morto - Infantino "leggi più dure" : ANSA, - ROMA, 2 GEN - "E' inconcepibile che ancora si possa morire per una partita di calcio. Leggi dure, andare a cercare i violenti uno per uno, e metterli dentro. Come fece la Thatcher in ...

Tifoso morto : arrestato capo ultrà Inter : 11.34 E' Marco Piovella il capo ultras della curva dell'Inter arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Nato a Pavia nel 1984 Piovella, soprannominato "il rosso" è uno dei leader della "Curva Nord",specificatamente dei "Boys S.A.N.", e responsabile delle coreografie da anni. Il 29 dicembre Piovella si era recato in questura dopo che era stato indicato da Luca Da Ros,uno ...

Tifoso morto - indagato il fondatore dei Viking : alle spalle 12 anni di carcere e 5 daspo : Tra gli indagati per gli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, a Milano, in cui ha trovato la morte un ultrà del Varese, Daniele Belardinelli, c'è anche uno...