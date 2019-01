The Voice of Italy 1 milione a puntata? Arriva Simona Ventura e scoppia la polemica

Simona Ventura lascia Canale 5 e torna in Rai : nel futuro The Voice : La notizia era nell'aria da qualche settimana e oggi trova conferma nelle parole di Marco Paolini, il Direttore Generale dei Palinsesti Mediaset: Simona Ventura torna ufficialmente in Rai, rinunciando alla conduzione della seconda edizione VIP di Temptation Island. In un'intervista a Il Messaggero, l'addetto ai lavori ha fatto sapere che è un peccato per Canale 5 perdere la presentatrice torinese nel 2019 dopo il successo che ha ottenuto alla ...

Costantino della Gherardesca : "Simona Ventura a The Voice? Non è un programma mio - le auguro il meglio" : Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere i telespettatori anche nel 2019 alle soglie di Rai 2, rete che ormai lo ospita da anni e in cui il conduttore romano sperimenta format e generi diversissimi tra loro: dai reality Pechino Express e Boss In Incognito, al talent con The Voice, senza dimenticare l'esperienza della divulgazione scientifica insieme ad Eva Riccobono con Eva.Il figlio artistico di Piero Chiambretti si riscopre ...

The Voice of Italy - scandalo milionario in Rai? Anzaldi accusa - Carlo Freccero minaccia querela : Volano gli stracci tra Michele Anzaldi , il piddino fustigatore della Rai, e Carlo Freccero , nuovo direttore della Rai 2 sovranista. Al centro del diverbio l'anticipazione di Dagospia , secondo la ...

Il duello rusticano Anzaldi-Freccero su The Voice : Tutto era partito da uno dei consueti post "ficcanti" dell'onorevole Michele Anzaldi. L'esponente del PD nel pomeriggio di sabato, aveva scritto un post su facebook in cui chiedeva al direttore di Rai2 Carlo Freccero se fosse vera l'indiscrezione pubblicata dal sito Dagospia per cui il programma The Voice costerebbe a puntata la "modica" cifra di 1 milione di euro. Nel post dell'onorevole Anzaldi poi si fa riferimento agli ascolti ...

