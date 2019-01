Thai Boxe – Il 26 gennaio grande spettacolo in Italia con un inedito evento firmato Yokkao

Thai Boxe sotto accusa dopo la morte di un bambino sul ring : I sostenitori del Muay Thai sostengono che questo sport fa parte della tradizione e della cultura Thailandese. Ma per molte famiglie povere avviare un figlio fin da piccolo alla carriera di boxeur è ...

A 13 anni muore sul ring durante incontro di Thai Boxe per beneficenza : Il piccolo Anucha Thasako era considerato già un esperto lottatore di Thai boxing perché al 170esimo combattimento di una carriera iniziata a soli 8 anni. Come tanti altri piccoli nel suo Paese, con i soldi guadagnati aiutava la famiglia e si pagava gli studi e durante i combattimenti non indossava alcuna protezione.Continua a leggere

Boxe - Christian Daghio è morto in Thailandia : letali due ko sul ring - aveva 49 anni : Christian Daghio è morto dopo aver lottato per due settimane in ospedale in Thailandia. Lo scorso 26 ottobre era infatti finito in coma dopo aver subito due pesanti ko durante un incontro di pugilato che purtroppo si sono rivelati fatali. Il 49enne aveva vinto sette titoli mondiali di thai-Boxe ma negli ultimi anni era passato alla Boxe classica, diventando anche Campione d’Asia tra i supermedi. Purtroppo l’ultimo incontro, valido ...

Christian Daghio - morto il campione italiano di Thai Boxe : era finito in coma dopo un incontro. “Il ring era la sua vita” : È morto in thailandia il campione italiano di boxe Christian Daghio. Aveva 49 anni ed era originario di Carpi, in provincia di Modena. Daghio è deceduto in ospedale, dove era ricoverato dallo scorso 26 ottobre per i colpi ricevuti nell’ultima gara di pugilato. Lo sportivo aveva vinto sette titoli mondiali di thai boxe ed era recentemente passato alla boxe, diventando campione d’Asia. dopo un combattimento per la riconferma del ...

