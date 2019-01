Terremoto di magnitudo 2.9 a Ragalna - nel Catanese : Terremoto di magnitudo 2.9 a Ragalna, nel Catanese La scossa è stata registra dalla sala operativa Ingv-Osservatorio Etneo di Catania a una profondità di 0 km. Da molti giorni la zona è colpita da varie scosse, dopo quella del 26 dicembre che ha causato il ferimento di decine di persone Parole chiave: ...

Giappone : Terremoto magnitudo 5 nell’area di Kumamoto : La Japan meteorological agency ha reso noto che nel pomeriggio di oggi alle 18:10 locali, le 10:10 in Italia, un terremoto di magnitudo 5 è stato avvertito nell’isola di Kyushu, in particolare nella zona di Kumamoto. Non si segnalano danni a persone o cose ed è escluso il rischio tsunami. L’area di Kumamoto è stata colpita ad aprile 2016 da un forte sisma di magnitudo 7.3 che ha fatto decine di vittime. L'articolo Giappone: terremoto ...

Terremoto in Cina : scossa magnitudo 5.2 : Forte scossa di Terremoto in Cina: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha rilevato un evento magnitudo 5.2 alle 00:48 UTC. Il sisma è stato localizzato a 24 km ovest-sudovest da Zhongcheng e l’ipocentro a circa 10 km di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Cina: scossa magnitudo 5.2 sembra essere il primo su Meteo Web.

Cina - Terremoto magnitudo 5.2 nel Sichuan : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 e' stata registrata alle 8:48 nella provincia cinese del Sichuan. Secondo i rilevamenti del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondita' ed epicentro vicino la localita' di Zhongcheng nel sud della regione. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Forte Terremoto di magnitudo 4.1 a Collelongo : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a Collelongo in provincia dell'Aquila. Un'altra scossa di magnitudo 2.1 all'1,19.

Terremoto in Abruzzo : paura per una scossa di magnitudo 4.2 : Terremoto in Abruzzo registrato ieri sera alle 19.37. La scossa è stata localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV di magnitudo ML 4.2 , Mw 4.1, , con epicentro 3 km ad ovest di Collelongo ...

Terremoto a l'Aquila oggi - magnitudo 4.1. Avvertito anche a Roma : Epicentro a Collelongo, nel Fucino. Scossa registrata alle 19.37. Paura e gente in strada. Traffico ferroviario sospeso. Pronte strutture di accoglienza

Terremoto a L'Aquila - scossa magnitudo 4.1. Non si segnalano danni : Terremoto a L'Aquila, scossa magnitudo 4.1. Non si segnalano danni L'epicentro è segnalato dall'Ingv a tre chilometri dalla località di Collelongo. Il sisma è stato avvertito anche a Roma e nel Frusinate Parole chiave:

Terremoto in provincia dell’Aquila. Magnitudo 4.2. Non risultano danni : La scossa alle 19.30 avvertita in una zona tra Lazio e Abruzzo. Secondo l’Ingv l’epicentro si trova a Collelongo, ad una profondità di circa 17 km. Scossa avvertita anche a Roma

Paura nella Marsica - scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 nell’Aquilano : Paura e gente in strada ma nessun danno per il terremoto di magnitudo 4.1, nella Marsica, in Abruzzo. A distanza di pochi giorni, dopo il sisma di Catania dello scorso 26 dicembre, la terra trema ancora ma stavolta l'epicentro e' a Collelongo, a una cinquantina di chilometri dall'Aquila. La scossa e' stata registrata dall'Ingv ieri alle 19.37 ad una profondita' di 17 chilometri. A quest'ultima ne sono seguite altre due di entita' molto ...

Terremoto a L'Aquila - scossa magnitudo 4.2. Non si segnalano danni | : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nelL'Aquilano. L'epicentro è segnalato dall'Ingv a tre chilometri dalla località di Collelongo. Il sisma è stato avvertito anche a ...

Collelongo. Scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 : Capodanno di paura in Marsica : Torna la paura nella Marsica con una Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata con epicentro a tre chilometri da

Terremoto a L'Aquila - scossa magnitudo 4.2. Non si segnalano danni : Terremoto a L'Aquila, scossa magnitudo 4.2. Non si segnalano danni Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nelL'Aquilano. L'epicentro è segnalato dall'Ingv a tre chilometri dalla località di Collelongo. Il sisma è stato avvertito anche a Roma e nel Frusinate Parole chiave: ...

Terremoto nell'aquilano Magnitudo 4.2 - avvertito anche a Roma : Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Non smette di tremare la zona dell'Aquila. La scossa di Magnitudo 4.2 è stata registrata alle 19.37 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Collelongo, San Vincenzo Valle roveto e Villavallelonga – è stato a