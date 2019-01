Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera vola in Finale - decide il successo di Federer contro Tsitsipas : Va delineandosi il quadro della situazione nella Hopman Cup 2019 a Perth (Australia). Nel torneo/esibizione di Tennis sul cemento australiano, che vede protagoniste le rappresentative di otto Paesi, è la Svizzera che ha staccato il biglietto per la Finale del 5 gennaio. Nella sessione serale australiana, infatti, è stata decisiva la vittoria del n.3 del mondo Roger Federer opposto al talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.15 del ranking). Un ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Kerber e Zverev trascinano la Germania - Australia vincente col doppio misto : Si torna a giocare su due sessioni alla Hopman Cup in corso a Perth. In quella mattutina la Germania, trascinata dai suoi assi Angelique Kerber e Alexander “Sascha” Zverev, ha superato per 2-1 la Francia, mentre alla sera, tra Australia e Spagna, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio in un match estremamente serrato, soprattutto nel doppio misto conclusivo. Entrambi gli incontri di singolare tra Germania e Francia sono ...

Serena Williams VS Roger Fereder/ Alla Hopman Cup nel doppio misto lo scontro tra star del Tennis : vince il Re : Serena Williams VS Roger Federer: le star del tennis si incrociano nel doppio misto Alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Federer vs Serena Williams : capodanno show alla Hopman Cup : Roger Federer e Serena Williams si affronteranno domani in quel di Perth nella sfida Usa-Svizzera della Hopman Cup I media l’hanno già definita la nuova ‘battaglia dei sessi‘, in pratica un’edizione aggiornata dello storico incontro del 1973 in cui Billie Jean King mandò al tappeto l’ex numero uno del mondo in campo maschile Bobby Riggs. E anche se nelle dichiarazioni della vigilia non vi è alcuna traccia ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Tennis – Hopman Cup - Serena Williams non basta agli USA : la Grecia batte i Tennisti a stelle e strisce : Alla Hopman Cup Serena Williams vince per gli Stati Uniti, ma la Grecia trionfa nella sfida diretta contro gli USA grazie al doppio misto ed a Tsitsipas Terza giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di Tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni organizzato dall’Itf sul cemento australiano che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono 3-0 Spagna e Gran Bretagna : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - Hopman Cup : quanta attesa per Federer e Serena : Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di questo torneo nel 2016 e 2017, con seconda testa di serie all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, e terza al russo ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : vittorie di Gran Bretagna ed Australia nella prima giornata : giornata di apertura alla RAC Arena di Perth (Australia) della 31esima edizione della Hopman Cup, torneo/esibizione di Tennis riservato a otto selezioni nazionali raggruppate in due gironi. A dare inizio alle danze sono stati i confronti tra Gran Bretagna e Grecia (gruppo B) e tra Australia e Francia (gruppo A). nella sessione diurna sono stati i britannici ad imporsi 2-1 contro gli ellenici frutto delle vittorie di Cameron Norrie (n.91 del ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Tennis, dopo alcune settimane di pausa, sta per tornare. A dare il via alla prossima stagione, con un appuntamento a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019 è la Hopman Cup, competizione a squadre in un format di pura esibizione funzionale ai Tennisti che guardano il primo Slam dell’annata, ovvero gli Australian Open (14-27 gennaio). La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti. Sul cemento australiano, ...

Tennis - Hopman Cup : Federer e Serena Willliams giocheranno a Perth il 19 dicembre : Roger Federer e Serena Willliams parteciperanno alla 31ª edizione della Hopman Cup che si disputerà a Perth da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) saranno le star della 31ª edizione della Hopman Cup, la tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio sul veloce indoor ...