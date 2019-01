Taglio stipendi parlamentari | il leghista Borghi è contrario | “Nel contratto non c’è

Claudio Borghi : 'Taglio stipendi parlamentari non è nel Contratto. In politica servono i migliori - non gli scappati di casa' : Intervista alla Repubblica del deputato leghista: 'Sul punto non c'era accordo fra M5S e Lega e si decise di accantonarlo'

Claudio Borghi : "Taglio stipendi parlamentari non è nel Contratto. In politica servono i migliori - non gli scappati di casa" : Alla Lega non piace l'urgenza con cui i 5 Stelle si stanno muovendo per una legge che tagli gli stipendi dei parlamentari. Matteo Salvini considera il provvedimento non prioritario, alcuni esponenti del Carroccio sono contrari. Come Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera, che in un'intervista alla Repubblica frena l'ottimismo degli alleati pentastellati:"Io c'ero quando si scriveva il contratto di governo. E in quel ...

Taglio stipendi parlamentari - Taverna risponde a Salvini : “Non c’è niente di più concreto” : “Non c’è nulla di più concreto che tagliare spese superflue e utilizzare i milioni di euro risparmiati per le vere esigenze dei cittadini. Concreto come una fetta di pane e nutella!”. Il post su Facebook è del vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ed è a tutti gli effetti una risposta alla frenata di Matteo Salvini sul tema del Taglio agli stipendi dei parlamentari, annunciato dalla coppia Di Maio-Di Battista nel ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Maggioranza - tensione sul Taglio degli stipendi dei parlamentari : Giacca da sci, sfondo innevato e sorriso stampato sul volto: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, lanciano la campagna 2019 del Movimento da una località del Trentino Alto Adige definita da loro stessi «segretissima», probabilmente per far passare in secondo piano un ambientazione non proprio anti-casta). L’elenco delle cose da fare spetta al vi...

Di Maio : arriva nuova legge per Taglio stipendi parlamentari. Nugnes : uno vale uno? un sogno : 'La classe di privilegiati ci combatte'; in un video insieme a Di Battista, il vicepresidente del Consiglio fa gli auguri al popolo di Facebook. Nugnes: Capodanno rovinato. Uno vale uno? Un sogno - ...

Di Maio e Di Battista - via ai "buoni" propositi : "Nel 2019 Taglio stipendi ai parlamentari" : "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose... che vi avevamo promesso avremmo tagliato"

Di Maio con Di Battista : "Ora Taglio stipendi parlamentari" /Video : ... ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato". "Oggi la cosa che posso ...

Di Maio in diretta Fb sulla neve (con Di Battista) : «Taglio agli stipendi degli onorevoli» : Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, in tenuta sciistica accanto a Alessandro Di Battista, anche lui con cappello e giacca a vento, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook...

Di Maio-Di Battista : 'Nel 2019 Taglio degli stipendi dei parlamentari' - : Insieme sulle piste da sci di Moena, i due esponenti del M5s annunciano che presto ci sarà una legge per tagliare i costi della politica. "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni", aggiunge il vicepremier

M5s - Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci : “Nel 2019 legge per Taglio degli stipendi dei parlamentari” : Luigi Di Maio e Alessandro di Battista insieme in un video per gli auguri di inizio anno. Come previsto, i due, che hanno trascorso capodanno insieme, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve filmato in cui appaiono sulle piste da sci con cappello e giacca a vento. “È stato un 2018 – sono le parole del vicepremier – in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, e ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in Trentino per il 2019 - "l'anno del Taglio agli stipendi dei parlamentari" : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista trascorrono insieme il Capodanno, una foto pubblicata dal capo politico dei 5 Stelle sui social li ritrae insieme ad Andrea, il figlio dell'ex deputato che è tornato in Italia dopo diversi mesi trascorsi in Sudamerica. Gli auguri e un messaggio breve sul nuovo anno, in attesa del discorso che i due pronunceranno in giornata. "Sarà l'anno in cui vi regaleremo una bella legge che taglia gli ...

Crozza scherza con Fazio : "Il Taglio del tuo stipendio ha messo d'accordo tutti" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Riforme - Di Maio : “Taglio 345 parlamentari e stipendi si farà. Tempi slittati? Importante è portarlo a casa” : “Che fine ha fatto il taglio dei 345 parlamentari e relativi stipendi che avevo promesso entro aprile-maggio 2019? Il provvedimento si farà, a quanto mi ha riferito il ministro Fraccaro la discussione in commissione è stata avviata”. Così il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, a margine di un tavolo sul Nord-est convocato al Mise. Ma sui Tempi ormai slittati rispetto alle promesse, ormai impossibili da realizzare considerata la ...