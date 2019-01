Supercoppa, la nota della Lega: «Le donne potranno accedere da sole allo stadio di Gedda»

ilnapolista

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Dal sito ufficiale LaSerie A risponde sul caso-. Il match tra Juventus e Milan si disputerà il 16 gennaio a, in Arabia Saudita, e ci sono delle forti perplessità sugli scarsi diritti civili concessi allenel paese mediorientale. Proprio su questo tema, il presidente Micciché ha diffuso un comunicato ufficiale in cui spiega le motivazioni e sembra ridimensionare le polemiche. Qui il testo completo, sotto un estratto:«Questo trofeo, fin dal 1993 nella sua prima edizione all’estero, è stato il biglietto da visita per esportare e promuovere il calcio italiano nel mondo. Abbiamo giocato questa competizione due volte negli Stati Uniti, quattro volte in Cina, così come in Qatar e in Libia. La scelta di portare il calcio in aree che differiscono per cultura e per tipologie di governo non è una decisione solo italiana, ma ha altri esempi internazionali poiché lo ...