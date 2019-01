Supercoppa italiana Juve-Milan | polemiche per settori riservati agli uomini

Calcio - Supercoppa italiana 2018 : le donne non potranno assistere all’incontro da sole. Scoppia il caso sessista : Il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si avvicina. Il 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) andrà in scena il confronto tra rossoneri e bianconeri e, stando a quando riportato dalla Lega Serie A, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba, avendo ottenuto un dato di prevendita di 25mila tickets in poche ore. Un successo notevole, prevedendo il tutto esaurito. Non è però oro tutto quel ...

Supercoppa italiana - anche Salvini contro la finale a Gedda : “è una schifezza” : Matteo Salvini ha parlato del sessismo relativo alla finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Gedda il 16 gennaio “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, ...

Supercoppa italiana - monta la polemica : la Boldrini difende i diritti delle donne : Supercoppa Italiana nel caos dopo le recenti indiscrezioni in merito al sessismo allo stadio di Gedda in occasione della gara “Le donne alla Supercoppa Italiana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini. Ma stiamo scherzando? I signori del calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne!”. Lo dichiara Laura Boldrini. (Pol-Leb/AdnKronos)L'articolo Supercoppa Italiana, ...

Supercoppa italiana - Giorgia Meloni sul divieto di biglietti alle donne sole : “Fermare questa vergogna” : Continua a suscitare polemica il caso della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, che si giocherà il prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita, prevedendo la vendita di biglietti con due settori separati, uno “riservato agli uomini” e uno per famiglie, cioè “misto uomini e donne”. Dopo le critiche e l’ironica social sulla Lega Seria A, nella mattinata di giovedì a farsi sentire – tramite il proprio profilo ...

Supercoppa italiana “sessista” - anche la Lega interviene : “roba da Medioevo” : Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della commissione Esteri della Camera, ha tuonato contro la Supercoppa Italiana di Gedda “Il nostro calcio ha chiuso malissimo il 2018 tra gravi violenze, ululati razzisti e vergognose scritte sulle stragi dell’Heysel, di Superga e di Scirea, ma sembra voler iniziare il 2019 ancora peggio, facendosi umiliare dall’Arabia Saudita, svendendo i nostri valori per pochi ...

Juventus-Milan - Supercoppa italiana : probabili formazioni - data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...

Biglietti Supercoppa italiana - già venduti 50 mila tagliandi : Nonostante le polemiche per i settori dello stadio riservati ai soli uomini, sono già stati venduti 50 mila Biglietti su una capienza di 60 mila posti L'articolo Biglietti Supercoppa italiana, già venduti 50 mila tagliandi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

