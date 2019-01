Supercoppa in Arabia Saudita | Micciché | ' Donne da sole | è prima volta'

Supercoppa in Arabia - meno male che c’è Salvini a ricordarci che gli ideali non si svendono : “Mi vergogno di chi ha svenduto gli ideali sportivi al Dio denaro“, disse Matteo Salvini a proposito della finale di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita. E’ la stessa persona che il 5 giugno 2017 accusava il Qatar di “fiancheggiare i terroristi” chiedendo lo stop all’ingresso in Italia dei suoi finanziamenti ma che il successivo 30 ottobre 2018, in visita a Doha alla fiera degli armamenti Milpol in ...

Supercoppa : Arabia Saudita - donne possono entrare sole allo stadio : Anche le donne non accompagnate possono entrare allo stadio e seguire le partite in Arabia Saudita. E' quanto prevede il regolamento emanato in occasione della storica apertura per le donne di poter seguire le manifestazioni sportive negli stadi del Regno. Una regola che è stata confermata anche per la finale di Supercoppa italiana che si terrà il 16 gennaio a Gedda. Le donne hanno un settore riservato, accanto a quello ...

Supercoppa in Arabia Saudita - di che cosa ci meravigliamo? : Ma che Paese siamo diventati? Quello che davanti agli interessi economici mette da parte tutti i buoni propositi, gli ideali e le idee di giustizia che hanno fatto di noi una Repubblica democratica. Gridiamo libertà, manifestiamo in piazza contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, ci battiamo da sempre per la parità di genere e poi davanti al dio denaro scegliamo di scendere a compromessi senza nemmeno ascoltare la voce del ...

Supercoppa in Arabia - di fronte a 21 milioni la Lega Calcio chiude un occhio sui diritti : Il silenzio sulle violazioni dei diritti umani non si compra ad alcun prezzo, dicono coloro che s’impegnano ogni giorno a difenderli. Per l’impresa del Calcio, un prezzo invece c’è: sette milioni di euro, la somma che l’Arabia Saudita verserà nelle casse della Lega Calcio per poter ospitare tra pochi giorni, il 16 gennaio, nella città di Gedda la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Lo stesso accadrà altre due volte ...

Il presidente della Lega Serie A ha fatto il punto a seguito delle polemiche sollevatesi in relazione alla disputa dell'incontro a Gedda.

"Ci sono sindaci che dicono 'non applicherò il decreto', per cercare un po' pubblicità". A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: "Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà".