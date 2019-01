Supercoppa | da Boldrini alla Lega' Tribune solo maschili? Uno schifo'

Dl Sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Supercoppa in Arabia - Laura Boldrini : 'Incredibile! Sacrificati i diritti delle donne in nome del denaro - è offensivo' : Non c'è alcun paese al mondo, in cui ci sia una sostanziale parità . Chi sta meglio, però, come nel caso nostro certamente deve essere capace di promuovere quei diritti di parità anche quando si ...