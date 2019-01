Supercoppa a Gedda | in Italia polemica per i posti da cui sono escluse le donne

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : ... la vergogna andrebbe vissuta in silenzio #Supercoppaitaliana https://t.co/hqGJ1qUCzk - Sandro Piccinini, @RealPiccinini, 2 gennaio 2019 Le donne e lo sport in Arabia Saudita La possibilità per le ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

Supercoppa - la nota della Lega : «Le donne potranno accedere da sole allo stadio di Gedda» : Dal sito ufficiale La Lega Serie A risponde sul caso-Supercoppa. Il match tra Juventus e Milan si disputerà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, e ci sono delle forti perplessità sugli scarsi diritti civili concessi alle donne nel paese mediorientale. Proprio su questo tema, il presidente Micciché ha diffuso un comunicato ufficiale in cui spiega le motivazioni e sembra ridimensionare le polemiche. Qui il testo completo, sotto un ...

Supercoppa a Gedda - la Lega Calcio : "Donne allo stadio senza accompagnatori" : Dopo la notizia che ha causato grande indignazione, secondo cui le donne potranno assistere alla Supercoppa Italiana Juventus-Milan in settori separati dagli uomini, è sceso in campo il presidente della Lega Calcio Micciché: "Il sistema Calcio non può fare scelte che non rispettino il sistema Paese. Le donne potranno entrare da sole senza nessun accompagnatore uomo: questo sarà il primo evento internazionale a cui potranno assistere dal vivo".

Supercoppa italiana - anche Salvini contro la finale a Gedda : “è una schifezza” : Matteo Salvini ha parlato del sessismo relativo alla finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Gedda il 16 gennaio “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan/ La gara si giocherà il 16 gennaio a Gedda - IlSussidiario.net : La Supercoppa Italiana 2018, Juventus-Milan, si giocherà il 19 gennaio prossimo al King Abdullah Sports City Stadium negli Emirati Arabi a Gedda.

La Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Gedda : Adesso è ufficiale: la prossima Supercoppa italiana verrà assegnata a Gedda, in Arabia Saudita, il 16 gennaio 2019. In campo i campioni d'Italia della Juventus e il Milan , finalista della scorsa ...

Supercoppa Juve-Milan - figuratevi se non giocano a Gedda. Di fronte ai soldi lo sport chiude gli occhi : Stampata a pagina 12 del settimanale francese L’Express (31 ottobre 2018), una sapida vignetta di Plantu (che abitualmente pubblica su Le Monde) mostra un professore arabo durante la sua “lezione di giornalismo” che dice: “Non si taglia un articolo! Non si smembra un giornalista!”. Al che uno degli allievi, perplesso, domanda: “E’ una novità?” Palese il riferimento al barbaro assassinio del giornalista e scrittore Jamal Khashoggi, trucidato ...

Supercoppa Juve-Milan - figuratevi se non giocheranno a Gedda. Di fronte ai soldi lo sport chiude gli occhi : Stampata a pagina 12 del settimanale francese L’Express (31 ottobre 2018), una sapida vignetta di Plantu (che abitualmente pubblica su Le Monde) mostra un professore arabo durante la sua “lezione di giornalismo” che dice: “Non si taglia un articolo! Non si smembra un giornalista!”. Al che uno degli allievi, perplesso, domanda: “E’ una novità?” Palese il riferimento al barbaro assassinio del giornalista e scrittore Jamal Khashoggi, trucidato ...