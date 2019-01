STAR TREK: DISCOVERY - Recensione del terzo Short Trek "The Brightest Star"

lostinaflashforward

(Di giovedì 3 gennaio 2019) "Your world has food chains. Mine does not. Our species map is binary. We are either predator or prey. My people were hunted. Bred. Farmed. We are your livestock of old. We were biologically determined for one purpose and one purpose alone: to sense the coming of death."(Saru, 1x01 - The Vulcan Hello) A Dicembre CBS All Access continua l'antologia di cortometraggi ambientati nell'universocon ilcapitolo, intitolato "The". Questo cortometraggio ci riporta in un terreno familiare, poichè ci mostra il passato di uno dei personaggio più intriganti a bordo della USS, il Kelpiano Saru. Con regia di Douglas Aarniokoski (Lethe) e sceneggiatura di Bo Yeon Kim e Erika Lippoldt (Into The Forest I Go) questi quindici minuti ci si sofferma in maniera particolare su un avvenimento che ha cambiato la visione del mondo di Saru in modo radicale.DI ...