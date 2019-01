Spread Btp-Bund vola a 270 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 3 gennaio apertura in leggero rialzo a 255 punti. Ieri, nella prima seduta del 2019, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 253 punti base. Il rendimento del titolo decennale Italiano ...

Spread Btp chiude stabile a 253 : ANSA, - ROMA, 2 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 253 punti base, 250 venerdì scorso,, con un rendimento del 2,69%. 2 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 2 gennaio, nella prima seduta del 2019, apertura stabile. Venerdì 28 dicembre il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 250 punti base, in leggero calo rispetto alla chiusura a 251 di ...

Spread Btp chiude in calo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 250 punti base dai 251 di ieri, rimanendo sui minimi di settembre scorso. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,73%...

Spread Btp-Bund apre stabile a 253 punti : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 253,4 punti con un rendimento del 2,76%. 28 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 28 dicembre apertura in leggero rialzo a 252 punti base, rispetto ai 251 della chiusura di ieri

Spread Btp apre in rialzo a 261 punti : ANSA, - ROMA, 27 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 261 punti con un rendimento al 2,85%.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Apertura in rialzo a 265. Venerdì 21 dicembre il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 257 punti base, in leggero aumento rispetto ai 250 del 20 dicembre

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 21 dicembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a 252 punti base, in lieve rialzo rispetto a giovedì 20, quando ha chiuso a 250. Ieri giornata negativa per le Borse

Spread Btp-Bund scende sotto quota 250 : ROMA, 20 DIC - Lo Spread Btp-Bund è sceso sotto i 250 punti base , 253 ieri in chiusura, , sui minimi da fine settembre, per poi risalire a 251. Il rendimento del decennale italiano è del 2,74% dopo ...

Spread oggi in Italia - l'andamento del differenziale Btp-Bund - : Apertura in rialzo a 259 punti base. Ieri, 19 dicembre, il differenziale tra Btp e Bund aveva chiuso in forte calo a 253, dopo l'intesa tra Ue e Italia sulla manovra

Spread Btp-Bund chiude in netto calo a 253 punti base : Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto calo a 253 punti base dai 269 punti della chiusura di martedì, dopo l'accordo con l'Ue sulla manovra di bilancio. Il rendimento del decennale italiano scende ...

Spread Btp chiude in netto calo a 253 : ANSA, - ROMA, 19 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto calo a 253 punti base dai 269 punti della chiusura di ieri, dopo l'accordo con l'Ue sulla manovra di bilancio. Il rendimento del ...

Lo Spread tra Btp e Bund a 255 - ai minimi da settembre - : Roma, 19 dic., askanews, - Si rafforzano gli acquisti sui titoli di Stato italiano in vista dell'annuncio dell'intesa tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Lo spread tra il Btp decennale e il Bund ...