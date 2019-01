Speciale manovra 4 - Sul reddito di cittadinanza resta lo scoglio delle Regioni

Speciale Manovra/1 - Dipendenti pubblici - 1 - 1 miliardi ai contratti ma il 70% dei fondi è già bloccato : La Manovra mette sul piatto del prossimo anno 1,1 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Ma il 70% di questi fondi è già «prenotato» per vincoli di legge o per destinazioni di fatto obbligate. Sul tavolo delle trattative restano 330 milioni, che si tradurrebbero in un aumento medio da poco meno di 10 euro a dipendente. E anche per il 2020 e 2021 i binari sono stretti...