Spazio | NASA | fotografato Ultima Thule | il corpo celeste più lontano mai esplorato

Spazio - NASA : New Horizons è sopravvissuta al flyby di Ultima Thule : La sonda New Horizons, come da programma, ha inviato un segnale alla Terra, comunicando quindi di essere sopravvissuta al rischioso flyby di Ultima Thule, il più lontano corpo cosmico mai studiato: lo ha reso noto la NASA. “Luce verde“, ha detto Alice Bowman, responsabile delle operazioni per la sonda. Il segnale ha impiegato circa 10 ore per raggiungere la Terra dopo il sorvolo, avvenuto a 6,4 miliardi di chilometri di ...

Spazio : sonda Nasa sorvola Ultima Thule - il corpo più lontano : La sonda New Horizons è arrivata a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Nota come MU69 ...

Spazio : a Capodanno la sonda NASA New Horizons sfiorerà Ultima Thule : Il 1° gennaio 2019 la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Manca poco dunque al flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons sorvolerà un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o ...

Spazio : la NASA pronta a rivedere le regole della protezione planetaria : In considerazione della nuova fase dell’esplorazione spaziale umana di Luna e Marte e delle missioni robotiche sui satelliti naturali del Sistema Solare che potrebbero ospitare forme di vita, la NASA è pronta a rivedere le regole di protezione planetaria. Il Consiglio consultivo dell’Agenzia statunitense, riunitosi il 10 e l’11 dicembre scorso, ha raccomandato di rivedere le linee guida sulla protezione planetaria esistenti e ...

Spazio : a caccia di vita su Europa - la NASA progetta una trivella nucleare : A caccia di vita su Europa, il satellite naturale di Giove che sotto la superficie nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata potenzialmente in grado di ospitare microbi: la NASA sta studiando una trivella a propulsione nucleare per perforare lo strato di ghiaccio, ed il relativo progetto è stato presentato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, coordinato da Andrew Dombard, al convegno annuale di Washington ...

Spazio - NASA : a caccia di privati per il volo umano sulla Luna : Aumentano i potenziali compagni di viaggio della nuova corsa alla Luna capitanata dalla NASA. Dopo l’annuncio di due settimane fa delle 9 aziende selezionate per la gestione dei carichi utili da spedire sul nostro satellite, ora – riporta Global Science – l’industria dello Spazio privato approda al volo umano. È quanto reso noto ieri dall’agenzia spaziale statunitense, che vuole ora trovare nuove compagnie per le future missioni ...

Spazio - la sonda Nasa Voyager 2 vola nello Spazio interstellare : Milano, 13 dic., askanews, - Silenzio assoluto e buio pesto, anzi quasi totale assenza di luce. È questa la condizione in cui si trova ora, navigando nello Spazio profondo, la sonda Voyager 2 della ...

Spazio - NASA : gli auguri per New Horizons volano ai confini del Sistema Solare : La NASA sta raccogliendo sul suo sito gli auguri da recapitare alla sonda New Horizons, che il prossimo 1° gennaio 2019 effettuerà il flyby su Ultima Thule, il piccolo e misterioso corpo celeste che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall’uomo. L’Agenzia spaziale statunitense, nella pagina dedicata alla missione, ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni da persone da tutto il mondo. Fino al 21 ...

NASA - Spazio ai privati per tornare sulla Luna il prima possibile ed essere pronti per il Lunar Gateway : Il prossimo atterraggio sulla Luna dell’America sarà realizzato da compagnie private e non dalla NASA. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha annunciato che 9 compagnie americane gareggeranno per portare esperimenti sulla superficie Lunare. L’agenzia spaziale comprerà il servizio ma sarà l’industria privata a definire i dettagli per arrivare sulla Luna, ha detto Bridenstine. L’obiettivo è quello di portare piccoli esperimenti scientifici ...

Spazio : missioni sulla Luna - la NASA apre ai privati : I prossimi esperimenti scientifici Lunari della NASA giungeranno sulla Luna grazie a una navicella costruita da una compagnia privata: lo riporta il “Washington Post“, secondo cui l’agenzia spaziale statunitense ha elencato le aziende ritenute idonee a fare un’offerta per inviare strumenti scientifici e tecnologici sulla superficie del nostro satellite. Nell’elenco sono compresi operatori di lunga data nel settore ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

