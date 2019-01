Sony pubblica un nuovo video che ripercorre il 2018 di PS4

eurogamer

: La mia giornata decolla alle 09.17 del mattino, quando scopro che Sony ha reso pubblica tutta la sceneggiatura orig… - MazzoccoLuca : La mia giornata decolla alle 09.17 del mattino, quando scopro che Sony ha reso pubblica tutta la sceneggiatura orig… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Come riportagamer,hato unche restituisce uno sguardo riflessivo alla sua line-up del, che, per essere onesti, è stata davvero molto forte.Il tutto ha preso il via con il remake di Shadow of the Colossus, subito dopo è arrivato God of War, poi Ni no Kuni II, Detroit: Become Human, Marvel's Spider-Man, e molto altro ancora.Altrettanto forte è stato il sostegno dei third party, che hanno portato giochi del calibro di Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2.Read more…