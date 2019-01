Sonda cinese atterra sul lato oscuro della Luna

gqitalia

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Per la prima volta unaterrestre è scesa sul. A compiere l’impresa, mai tentata prima di ora, è stata laChang’e 4, che ha completato l’alggio “con successo” alle ore 10.26 locali (3.26 in Italia). La notizia è stata stata ufficializzata dall'agenzia spaziale di Pechino, la China National Space Administration (Cnsa), secondo cui le operazioni sono state realizzate con l’assistenza del satellite Queqiao, attraverso il quale laha inviato per la prima volta in assoluto le foto da vicinofaccia nascosta. La Cina ha un significativo programmare, anche di stazionamento, e già nel 2013 era diventata la sola terza nazione a scendere sulla. Sul satelliteTerra è stato posato il lander-rover Chang'e 3. Il rover Yutu vi ha trascorso ...