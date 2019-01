Skytorn | il nuovo titolo dei creatori di Celeste | è stato cancellato

eurogamer

(Di giovedì 3 gennaio 2019)è un Metroidvania generato proceduralmente in sviluppo presso il team responsabile di, a quanto pare però ilCome riporta Dualshockers, ilera in sviluppo già prima della pubblicazione dell'acclamato, oggi Noel Berry ha però dato la triste notizia della cancellazione del progetto. Come afferma il capo programmatore Noel Berry, il team non è mai riuscito a trovare una soluzione ad alcuni problemi legati al design del gioco:"Non continueremo a sviluppare, sono molto triste per chi di voi era eccitato per questo gioco, lo eravamo anche noi. Abbiamo investito molto tempo, energie e cuore nel progetto e siamo molto tristi nell'apprendere che non vedrà più la pubblicazione. Abbiamo ridisegnato le meccaniche chiave molte volte, specialmente la generazione delle isole. La struttura generale era sempre la stessa, c'è un'isola ...