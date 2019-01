Simona Ventura lascia Mediaset per ritornare in Rai e pare abbia un nuovo fidanzato

Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Simona Ventura brinda all’amore. Dopo l’addio a Gerò Carraro, la conduttrice tv riparte da un noto giornalista. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli, è proprio lui, Giovanni Terzi, 54 anni, a confermare al settimanale Gente la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena […]

Simona Ventura ritorna in Rai con - forse - The Voice Of Italy : Otto anni dopo, il grande ritorno in Rai . Simona Ventura è stata annunciata in conferenza stampa oggi dal nuovo direttore di Rai Due Carlo Freccero. Una grande sorpresa con un colpo last minute di ...

Simona Ventura innamorata - il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e come Leggo.it hanno dato l?annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti...

Simona Ventura innamorata - ecco il fidanzato Giovanni Terzi : «Da un mese. Storia appena sbocciata che ci ha lasciato sorpresi» : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e come Leggo.it hanno dato l?annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti...

Simona Ventura - Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Dopo i rumor delle scorse settimane, la conferma ufficiale. Simona Ventura, pronta a tornare in Rai grazie a Carlo Freccero, non è più single. Ad annunciarlo il giornalista Giovanni Terzi, intercettato da Gente. prosegui la letturaSimona Ventura, Giovanni Terzi conferma: “Ci frequentiamo da un mese” pubblicato su Gossipblog.it 03 gennaio 2019 18:34.

Simona Ventura - il nuovo compagno è Giovanni Terzi : il giornalista conferma la relazione : Anno nuovo e amore nuovo per Simona Ventura. Dopo i vari rumors degli ultimi periodi, è Giovanni Terzi a confermare la relazione con la bella conduttrice cinquantatreenne. I due si conoscono da tanti anni e sono amici di vecchia data, ma si frequentano solamente da poco tempo. "Io e Simona ci stiamo frequentando da un mese. E' un amore appena nato che ci ha lasciato entrambi sorpresi", ha dichiarato Terzi rilasciando un'intervista ai microfoni ...

'The Voice' a Simona Ventura? Freccero : "E' la numero uno - ma non abbiamo lo studio" : Il direttore di Rai2: "Un problema che risolverò io". E intanto la conduttrice dà il suo addio a Mediaset

Simona Ventura - il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi : il giornalista conferma : Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme nuovo amore per Simona Ventura. Dopo i gossip degli ultimi giorni è Giovanni Terzi a confermare la liason con la bionda conduttrice. Super Simo e il giornalista, spesso opinionista in tv, si frequentano da qualche settimana anche se sono amici di vecchia data. “Io e Simona Ventura ci frequentiamo […] L'articolo Simona Ventura, il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi: il giornalista conferma ...

The Voice 2019 : spunta un problema per Simona Ventura : Simona Ventura, a rischio The Voice? Parla il Direttore di Rai2 Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Simona Ventura a The Voice of Italy 2019 e di conseguenza del suo ritorno in Rai. Malgrado la breve rinascita professionale a Mediaset, Super Simo ha rifiutato la conduzione de La Pupa e il Secchione per far ritorno in Rai. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero, durante la conferenza stampa di oggi, ha raccontato che non ...

In forse The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura - si farà ma ad una condizione : l’annuncio di Carlo Freccero (video) : In una movimentata conferenza stampa, la prima da direttore di Rai2 bis, Carlo Freccero ha fatto chiarezza intorno ai rumors sul ritorno in tv di The Voice of Italy nel 2019 con Simona Ventura alla conduzione. Il neodirettore della seconda rete Rai, che ha definito complementare rispetto a Rai1 e alla quale imporrà una sferzata verso l'approfondimento e la satira, ha le idee chiare sul fronte dell'intrattenimento da talent. Il format di ...

Giovanni Terzi rompe il silenzio : "Io e Simona Ventura ci vediamo da un mese" : Il giornalista conferma la frequentazione con la conduttrice torinese reduce dall'addio a Gerò Carraro: "Ci conosciamo da...

Giovanni Terzi conferma : “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese” : Dopo i rumors e le indiscrezioni dei giorni scorsi, ci ha pensato direttamente Giovanni Terzi a confermare tutto: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese“, ha detto al settimanale Gente. “È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, ha spiegato il giornalista 54enne. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, ...

Simona Ventura - parla il nuovo amore. Tutto vero : "È una storia promettente" : "Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese". Lo dice Giovanni Terzi, colui che è indicato come il nuovo compagno della conduttrice di Chivasso. A Gente lo dice l'ex assessore di Milano. "È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi. Perché ci conosciamo da anni, ma solo

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...