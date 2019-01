Simona Ventura innamorata | ecco il fidanzato Giovanni Terzi | «Da un mese Storia appena

Simona Ventura - Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Dopo i rumor delle scorse settimane, la conferma ufficiale. Simona Ventura, pronta a tornare in Rai grazie a Carlo Freccero, non è più single. Ad annunciarlo il giornalista Giovanni Terzi, intercettato da Gente. prosegui la letturaSimona Ventura, Giovanni Terzi conferma: “Ci frequentiamo da un mese” pubblicato su Gossipblog.it 03 gennaio 2019 18:34.

Simona Ventura - il nuovo compagno è Giovanni Terzi : il giornalista conferma la relazione : Anno nuovo e amore nuovo per Simona Ventura. Dopo i vari rumors degli ultimi periodi, è Giovanni Terzi a confermare la relazione con la bella conduttrice cinquantatreenne. I due si conoscono da tanti anni e sono amici di vecchia data, ma si frequentano solamente da poco tempo. "Io e Simona ci stiamo frequentando da un mese. E' un amore appena nato che ci ha lasciato entrambi sorpresi", ha dichiarato Terzi rilasciando un'intervista ai microfoni ...

In forse The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura - si farà ma ad una condizione : l’annuncio di Carlo Freccero (video) : In una movimentata conferenza stampa, la prima da direttore di Rai2 bis, Carlo Freccero ha fatto chiarezza intorno ai rumors sul ritorno in tv di The Voice of Italy nel 2019 con Simona Ventura alla conduzione. Il neodirettore della seconda rete Rai, che ha definito complementare rispetto a Rai1 e alla quale imporrà una sferzata verso l'approfondimento e la satira, ha le idee chiare sul fronte dell'intrattenimento da talent. Il format di ...

Giovanni Terzi conferma : “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese” : Dopo i rumors e le indiscrezioni dei giorni scorsi, ci ha pensato direttamente Giovanni Terzi a confermare tutto: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese“, ha detto al settimanale Gente. “È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, ha spiegato il giornalista 54enne. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, ...

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...

Simona Ventura : il nuovo amore è un famosissimo giornalista tv : Simona Ventura è di nuovo innamorata. Dopo l’addio a Gerò Carraro a regalarle di nuovo il sorriso è un famosissimo giornalista. L’anno che si è appena concluso ha rappresentato un punto di svolta per la Ventura che ha affrontato moltissimi cambiamenti sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La conduttrice ha detto addio allo storico compagno Gerò Carraro ed è pronta a lanciarsi in una nuova avVentura televisiva dopo il ...

The Voice - il ritorno di Simona Ventura in Rai scatena le polemiche : “Costerà 1 milione a puntata”. Carlo Freccero nega : È ufficiale: dopo un lungo tira e molla con Mediaset, Simona Ventura torna in Rai per condurre il talent show The Voice of Italy, in onda a marzo su Rai 2. Ma neanche il tempo di dare l’annuncio che già sono scoppiate le polemiche. Dagospia ha rivelato infatti l’indiscrezione secondo cui ogni puntata del programma avrebbe un costo stimato di 1 milione di euro e l’appalto per la produzione sarebbe stato affidato a Freemantle, ...