Si avvicina il Super Bowl | su DAZN in diretta tutte le gare dei playoff NFL

Sci alpino - si avvicina il primo SuperG di Coppa Europa : quattordici le azzurre convocate : Giovedì 6 dicembre ci sarà il primo SuperG di Coppa Europa: convocate quattordici azzurre Via alle gare di velocità in Coppa Europa. Giovedì 6 dicembre si terrà il primo SuperG della stagione a Kvitfjell, in Norvegia, e le azzurre convocate per l’appuntamento dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono quattordici. A parte Asja Zenere, che arriva martedì 4 dicembre con il ...