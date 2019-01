Sei sorelle per un secolo | le Mitford sedussero il ' 900

ilgiornale

: RT @meta_moro: Parole Rumori Anni Tour Culture is: Ciao: Grandi Chiamate il: vivaio di Palermo Fratelli e: sorelle Alla faccia: di chi ce v… - littleridingMC : RT @meta_moro: Parole Rumori Anni Tour Culture is: Ciao: Grandi Chiamate il: vivaio di Palermo Fratelli e: sorelle Alla faccia: di chi ce v… - Stefycr7 : RT @meta_moro: Parole Rumori Anni Tour Culture is: Ciao: Grandi Chiamate il: vivaio di Palermo Fratelli e: sorelle Alla faccia: di chi ce v… - hello_itsVi : RT @meta_moro: Parole Rumori Anni Tour Culture is: Ciao: Grandi Chiamate il: vivaio di Palermo Fratelli e: sorelle Alla faccia: di chi ce v… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) All'ingresso della National Gallery di Londra un mosaico di Boris Anrep accoglie ancora oggi i visitatori. Raffigura le Muse raccolte intorno ad Apollo e a Bacco. Russo, esteta e bon vivant, Anrep utilizzò i volti della sua cerchia, quella di Bloomsbury, e del suo tempo, gli anni novecenteschi fra le due guerre, per modernizzare la classicità del tema, e infatti le due divinità maschili hanno le sembianze, rispettivamente, di Osbert Sitwell e Clive Bell. Quanto alla nove figure femminili, Virginia Woolf incarna Clio, Lydia Lopokova, la moglie-danzatrice di Maynard Keynes, è Tersicore, Christabel, Lady Aberconway, è Euterpe... Due sole muse non rientrano nel pantheon intellettual-mondano di Anrep: una è Greta Garbo, chiamata a impersonare Melpomene, ovvero la tragedia. L'altra è Diana, in arte Polimnia, ovvero la musica sacra e l'arte oratoria. Con la sua abituale franchezza, la ...