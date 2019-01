Sea Watch e Sea Eye ancora senza porto Come si distinguono i governi Ue responsabili dai

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Sea Watch 3 : litigio social fra De Magistris e Salvini - 3 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Sea Watch 3: litigio social fra De Magistris e Salvini. Cinghiali in A1: maxi tamponamento, 1 morto , 3 gennaio 2019,

Ue - contatti con gli Stati su Sea Watch : ANSA, - BRUXELLES, 3 GEN - "La Commissione europea è stata in contatto con un certo numero di Stati membri per trovare una soluzione per un rapido sbarco delle persone attualmente presenti a bordo di ...

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Malta accoglie SeaWatch e SeaEye ma non le fa sbarcare : La Valletta , askanews, - Le autorità di Malta hanno accettato di ospitare nelle loro acque due navi di ong tedesche, SeaWatch e SeaEye, che trasportano 49 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Ma ...

Migranti - de Magistris : ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini : ‘Scali italiani chiusi - pacchia finita’ : Luigi de Magistris sulla scia di Leoluca Orlando. E Matteo Salvini che risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza dei Migranti continuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di ...

