Sea of Thieves | ecco cosa verrà introdotto nel corso del 2019

Sea of Thieves pronto a stravolgimenti nel 2019? I piani di Rare : Il compito di cui era stato investito Sea of Thieves nel corso del 2018 non era di certo dei più semplici, ossia far passare in secondo piano l'assenza di un parco titoli esclusivi per Xbox One con un prodotto che calamitasse le attenzioni di tutti gli utenti della piattaforma Micorsoft. I primi tempi non sono propriamente stati floridi per il titolo di stampo piratesco, con Rare che però si è rimboccata le maniche e si è lanciata a testa bassa ...

Sea of Thieves - Rare semplifica l'ottenimento di alcuni achievement : In Sea of Thieve s sono presenti vari achievement quasi impossibili da ottenere, che spesso richiedono di dedicare moltissimo tempo al gioco. Per intenderci, solo una persona in tutto il mondo ha raggiunto l'agognato 100% degli obiettivi. Uno dei principali colpevoli di ciò è l'odiato 'Merchant Forager', che richiede la consegna di ben 1000 casse di banane. Considerando la rarità di ...

Sea of Thieves : disponibile da oggi l'aggiornamento Shrouded Spoils : E'da oggi disponibile Shrouded Spoils, nuovo aggiornamento per Sea of Thieves che introduce nuovi contenuti ed elementi di gioco nel titolo in esclusiva Microsoft a tema piratesco.Come riporta VG247, le novità sono molteplici, come una maggiore frequenza dell'apparizione del letale Kraken e della nebbia, sia sulla terraferma che in mare. Ecco le novità più importanti:Sea of Thieves è disponibile su Xbox One e PC. Ricordiamo che l'aggiornamento ...

Sea Of Thieves : annunciata la prossima espansione "Shrouded Spoils" : Rare e Microsoft hanno rivelato la quarta ed ultima espansione principale per il loro titolo dedicato alla pirateria, Sea of Thieves.Come riporta Gameinformer "Shrouded Spoils" sarà il nuovo contenuto scaricabile che verrà lanciato, e porterà una serie di novità e nuove funzionalità al gioco.Disponibile a partire da domani, Shrouded Spoils introdurrà la nebbia come effetto atmosferico, per cui una volta in balia delle onde e della nebbia il ...

THIEF OF THIEVES SeaSON ONE GRATIS con XBOX GAME PASS : A grande sorpresa Microsoft in occasione dell’X018, ha rilasciato GRATUITAMENTE la prima stagione di THIEF of THIEVES per i possessori di un abbonamento XBOX GAME PASS, uno stealth GAME tratto dalla serie a fumetti di Robert Kirkman. THIEF of THIEVES disponibile da oggi con la prima stagione Se siete abbonati al servizio XBOX GAME PASS, potete scaricare il primo episodio di THIEF of THIEVES su XBOX One senza costi aggiuntivi. ...

Sea of Thieves : in arrivo una modalità PvP chiamata "The Arena" : In occasione dell'anno nuovo Sea of ​​Thieves si prepara ad aoccgliere una nuova modalità PvP chiamata The Arena, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere l'annuncio è giunto in occasione dell' X018, dove Microsoft ha dichiarato che a inizio 2019 Sea of Thieves riceverà un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà la tanto attesa modalità PvP.Per il momento non abbiamo dettagli in merito, se non un trailer che ci mostra ...