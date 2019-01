Scontri ultrà | sequestrata auto a Napoli Controlli su altre 2 vetture Il nuovo video

Scontri fra ultrà - sequestrata un’auto a Napoli : controlli su altre due vetture : L’auto, pare una station wagon, era presente il 26 dicembre in via Novara, dove sono avvenuti gli Scontri tra gli ultrà

Scontri Inter-Napoli - Daniele Belardinelli potrebbe essere stato travolto da un auto degli ultrà del Napoli : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto lo scorso 26 dicembre in seguito agli Scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte della 'carovana' di macchine degli ultrà napoletani che si stavano avvicinando allo stadio e sono state bloccate dall'agguato dei tifosi nerazzurri. È un'ipotesi concreta, su cui si stanno concentrando le indagini della Procura di ...

