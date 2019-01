Schumacher | dalla Ferrari alla Mercedes pioggia di auguri per i 50 anni | ' Siamo con te'

Schumacher : dalla famiglia arriva un messaggio ai tifosi : A poche ore dal 50° compleanno, sui social ufficiali è stato pubblicato un comunicato della famiglia di Michael Schumacher , che rompe un lungo silenzio. “Siamo molto felici di festeggiare domani con voi il 50° compleanno di Michael e vi ringraziamo dal profondo del cuore di poterlo fare insieme. Come regalo per lui, voi e noi, […] L'articolo Schumacher : dalla famiglia arriva un messaggio ai tifosi sembra essere il primo su ...

5 anni fa il terribile incidente di Schumacher - importanti rivelazioni dalla stampa tedesca : “c’è una ragione per cui Michael non è più potuto apparire in pubblico” : Bild racconta come vive Michael Schumacher a 5 anni dal terribile incidente sugli sci Cade oggi il quinto anniversario del terribile incidente che ha costretto Michael Schumacher a vivere in condizioni davvero complicate. Non sono tante le informazioni che trapelano dalla famiglia dell’ex campione di F1 sulle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente sugli sci del 29 dicembre di cinque anni fa. Lapresse/Photo4 Il ...