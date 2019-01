Schumacher compie 50 anni – Montezemolo ricorda Michael papà premuroso | “vi racconto di

Michael Schumacher compie 50 anni : il tributo ad un campione che continua a lottare nel doveroso silenzio : 3 gennaio 1969: una data che per gli appassionati di Formula Uno riporta alle mente qualcosa, o per meglio dire, qualcuno. 50 anni fa a Hurth, in Germania, la vita di Michael Schumacher iniziava e fin da subito si procedeva a grande velocità. Papà Rolf, proprieterio di un circuito di Kart, istruì fin da subito il piccolo Michael all’arte della guida ma la passione è qualcosa di innato e Schumy ne aveva in abbondanza. Già all’età di 4 ...

Formula 1 - Michael Schumacher compie 50 anni : la carriera e le vittorie - dalla Benetton alla Ferrari : #Schumi50, la programmazione ad hoc di Sky Sport Oggi, in occasione del 50° compleanno del campione tedesco, Sky Sport F1 sarà dedicato completamente allo #Schumi50 con una programmazione speciale.

Michael Schumacher compie 50 anni. Sky Sport F1 HD racconta la sua storia : Il 2019 si apre con un’intera giornata dedicata a Michael Schumacher nel giorno del suo 50esimo compleanno: domani, giovedì 3 gennaio, sarà“#Schumi50”, con il canale 207 interamente incentrato sulla storia straordinaria del campione tedesco, al quale verranno dedicati speciali con la cronologia della sua carriera, clip, interviste e tanto altro. In particolare, con “Storie di...

Schumacher compie 50 anni - la moglie : 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Oggi 3 gennaio Michael Schumacher compie cinquant'anni. Il tedesco rappresenta la storia della Formula 1 poiché ha conseguito il maggior numero di Gran Premi vinti e di giri veloci in gara. Il campione tedesco fece il suo debutto nel 1991 al volante della Jordan e subito riuscì a stupire gli addetti ai lavori, per poi attirare l'attenzione anche di Flavio Briatore. Fino all'anno 2013 Schumi ha detenuto il record di punti in carriera, per poi ...

Michael Schumacher oggi compie 50 anni : oggi è il compleanno di Michael Schumacher. Il campione tedesco festeggia 50 anni. La moglie Corinna ha pubblicato una nota

Formula 1 - Todt : 'Solo i pensieri positivi possono aiutare Schumacher'. Il campione compie 50 anni : Il presidente della FIA, Jean Todt , grande amico di Michael Schumacher , parla così, nel corso di un'intervista a 'Die Welt' del 7 volte campione del mondo di F1, in gravi condizioni da ormai 5 ...

Schumacher compie 50 anni. La famiglia rilascia informazioni sulla sua salute : Michael Schumacher: le parole della moglie La sua famiglia, più precisamente la moglie ha affermato che i fans sparsi nel mondo possono restare tranquilli perché è nelle migliori mani e stanno ...

F1 - Schumacher compie 50 anni. La famiglia : 'Facciamo di tutto per lui' : In arrivo un museo virtuale e l'app ufficiale per ricordare i successi del sette volte campione del mondo

F1 - Schumacher compie 50 anni. La moglie 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Dopo l'incidente sugli sci , il 29 dicembre di cinque anni fa, una caduta rovinosa che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il cinque volte campione del mondo di Formula 1 vive in un'ala ...

F1 - domani compie 50 anni Michael Schumacher. La famiglia fa sapere che continua a lottare - mentre nasce il museo virtuale : Quando ci si avvicina al 3 gennaio, ormai da diversi anni, le emozioni si fanno davvero intense. La data, infatti, rappresenta il compleanno di Michael Schumacher, ormai da 5 anni costretto a lottare per riprendersi dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi. In occasione della giornata di domani, la famiglia dell’ex ferrarista ha deciso di far uscire un comunicato, che parla sia delle sue condizioni, sia di alcune importanti ...

Schumacher compie 50 anni – Il messaggio della famiglia di Michael alla vigilia del suo compleanno : “stiamo facendo di tutto per aiutarlo” : La famiglia di Michael Schumacher manda un messaggio ai fan dell’ex campione di F1 alla vigilia del suo 50° compleanno Domani Michael Schumacher compirà 50 anni: l’ex campione di F1 sta lottando ormai da 5 lunghi anni per le conseguenze riportate in un tragico incidente sugli sci, ma nessuno ha mai perso le speranze. Tante le notizie che vengono spesso divulgate, alcune con un fondo di verità, altre completamente inventate, ma ...