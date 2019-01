Schumacher | aperta al Museo Ferrari una mostra speciale

Museo Ferrari - dedica speciale a Michael Schumacher : una mostra aperta al pubblico per il 50° compleanno : Michael Schumacher compierà 50 anni ed il Museo Ferrari gli dedicherà una mostra che aprirà il 3 gennaio 2019 Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti ...