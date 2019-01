Blastingnews

: Sardegna, 250 grammi di eroina nella pancia: arrestato un 30enne a Olbia - Ventogal : Sardegna, 250 grammi di eroina nella pancia: arrestato un 30enne a Olbia - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca In pancia 250 grammi di eroina pura: 30enne arrestato al porto di Olbia - - Sardegna_Live : Abbanoa, 250 euro ai clienti di Vallermosa -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) 250dipurissima divisa in 22 ovuli, che un ragazzo nigeriano di 30 anni, residente in provincia di Cagliari, trasportava nel suo intestino. Sostanza stupefacente che, una volta immessa nel mercato della droga, avrebbe potuto fruttare più di centomila euro. Almeno secondo quanto accertato dagli abili uomini della Guardia di Finanza che l’hannola scorsa mattina, proprio mentre sbarcava al porto dida una nave proveniente da Civitavecchia, con la pesante accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il trentenne, residente in provincia di Cagliari, ha anche tentato di passare inosservato, mischiandosi tra la folla. Ma le unità cinofile, le pattuglie antiterrorismo e i “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza hanno notato le sue mosse.Tuttavia, anche grazie all'aiuto dell'ottimo fiuto dei loro cani antidroga, Zatto ed Ether, le forze dell'ordine sono ...