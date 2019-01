Salvini contro Orlando | è braccio di ferro istituzionale

De Magistris e Salvini - è scontro totale : il ministro 'chiude' il porto di Napoli : ... pur escludendolo, di usare esercito, carabinieri e poliziotti contro i sindaci perché se solo ci prova a pensarlo avrà una risposta politica e democratica talmente adeguata che se la ricorderà per ...

Migranti - scontro de Magistris- Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

De Magistris e Salvini - è scontro totale : il ministro «chiude» il porto di Napoli : «I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in...

Sindaci contro il decreto sicurezza La replica di Salvini : chi non lo applica ne risponderà : Il sasso lo ha lanciato il sindaco Leoluca Orlando: lui quella parte del decreto sicurezza che sospende i diritti dei migranti richiedenti asilo non la applica a Palermo. Orlando ha impartito in modo ...