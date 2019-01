Salvini contro i sindaci | quando era il leader della Lega a incitare a disobbedire alla

Salvini contro i sindaci disobbedienti : 'La pacchia è finita' (VIDEO) : Ci sono i sindaci del Pd o tendenti a sinistra in generale, come De Magistris, a guidare la rivolta contro il decreto sicurezza. La rivoluzione legislativa voluta da Salvini e che rende molto stringente la politica attorno agli immigrati irregolari viene ritenuta incostituzionale e in molti, tra i primi cittadini, si sono detti pronti a non attuare quanto disposto dalle nuove norme. Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini che è ...

Salvini contro la Supercoppa in Arabia Saudita : “Giocarla lì è una schifezza” : «Intermezzo calcistico: che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza: io quella partita non la guardo. «Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?». Così su Facebook il ministro dell’Interno Salvini sul matc...

J-ax chiede a Salvini di restituire i 49 milioni della Lega : scontro sui social : Tra il noto rapper J-ax e il politico della Lega Matteo Salvini non è mai corso buon sangue, e sono molte le polemiche tra i due. Ma nelle ore scorse lo scontro si è acuito e il veleno è corso sui social con accesi botta e risposta tra i due protagonisti e i loro followers. L'ultimo scontro su Twitter L'ultima contesa tra i due è stata innescata da una dichiarazione di J-ax, al secolo Alessandro Aleotti, che in un'intervista al quotidiano ...

Salvini contro i sindaci 'ribelli' : "La legge si rispetta" : Va avanti lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il titolare del Viminale oggi torna sulla questione ...

Decreto Sicurezza - Decaro (Anci) contro Salvini : "Istiga alla disobbedienza : pronti a restituire la fascia" : Il presidente nazionale dell'Anci e sindaco di Bari contro il ministro dell'Interno: "Ci convochi e ne discuteremo: non si possono sospendere i diritti basilari delle persone"

Decreto Sicurezza - Decaro (Anci) contro Salvini : "Istiga alla disobbidienza : pronti a restituire la fascia" : Il presidente nazionale dell'Anci e sindaco di Bari contro il ministro dell'Interno: "Ci convochi e ne discuteremo: non si possono sospendere i diritti basilari delle persone"

Migranti : scontro tra Salvini e sindaci - ma per Di Maio è solo campagna elettorale : Dopo la protesta avviata da Orlando, sindaco di Palermo, molti lo hanno seguito nella manovra contro il decreto legge sulla sicurezza voluto da Salvini. Adesso anche il sindaco di Napoli De Magistris si è detto pronto a disubbidire e ha comunicato che intende accogliere la nave Sea Watch con 32 Migranti a bordo. Nel frattempo Di Maio difende il collega della Lega e afferma che questa protesta sarebbe soltanto una manovra da campagna ...

Decreto Sicurezza - in Sicilia tutti contro Salvini fronte Fi-Pd-M5S. Anci 'Pronti a restituire fascia tricolore' : 'tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

Supercoppa italiana - anche Salvini contro la finale a Gedda : “è una schifezza” : Matteo Salvini ha parlato del sessismo relativo alla finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Gedda il 16 gennaio “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, ...

J-Ax contro i follower del leader della Lega : 'I fan di Salvini finanzieranno le Ong' : Lo scontro tra J-Ax e Salvini continua: tutto è iniziato a Capodanno quando il rapper scrisse sul suo profilo social "sogno un mondo senza Salvini", con il leader della Lega che, di tutta risposta, gli aveva mandato bacioni online. A sua volta J-Ax ha risposto ringraziando per i baci ma che preferisce che la Lega restituisse i 49 milioni "rubati agli italiani". Il livello dello scontro si è però alzato: i commenti arrivati sui social hanno ...

SEA WATCH - SCONTRO DE MAGISTRIS-Salvini/ Migranti - 'porto Napoli aperto' : Martina - 'governo intervenga' : Migranti, il sindaco di Napoli de Magistris apre porto di Napoli alla Sea WATCH: 'pronti ad accoglierli, Stato sbaglia'. Replica Salvini, 'no clandestini'

Decreto sicurezza - il sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : "Non si possono negare diritti" : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà, sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia, non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di non applicare il Decreto sicurezza (Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napoli in testa),

Decreto sicurezza - il sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : 'Non si possono negare diritti' : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà , sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia , non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di ...

"Accolgo le Ong" - "Porti chiusi" È scontro De Magistris-Salvini : Le navi umanitarie riparano a Malta , senza sbarcare i 49 migranti a bordo,, ma non si spengono le polemiche politiche. La sinistra ha ripreso a attaccare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini : da ...