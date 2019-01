Salvini | Chi aiuta i clandestini odia gli Italiani

'Cena Salvini-renziani' - Chirico : "Fake news - si parla di giustizia" : La lista dei presenti è pubblicata online da tempo ed è molto ampia: numerose personalità del mondo della politica - in modo trasversale - accademici, imprenditori, giornalisti e soprattutto molti ...

Caso Cesare Battisti : dopo l'arresto - il fratello dichiara : 'Salvini è un fascista' : Cesare Battisti (nato il 18/12/1954 a Cisterna di Latina), ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) che nel 1981 riuscì a scappare dalla detenzione dal carcere di Frosinone, dove stava scontando una pena di 12 anni per banda armata, è stato arrestato dall'Interpol a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed estradato in Italia. Il 14 gennaio è arrivato a Roma su un Falcon 900 del governo italiano. Ad aspettarlo all'aeroporto di ...

A quanto pare stasera Salvini e Boschi saranno a cena insieme : Il contesto è quello di un governo in cui regna un clima sempre meno idilliaco e che, dalla Tav al reddito di cittadinanza, sono numerosi i motivi di attrito. L'occasione è quella di una cena per parlare di giustizia e garantismo, organizzata da un ospite super partes come Annalisa Chirico, presidente dell'associazione 'Fino a prova contraria', amica di Matteo Renzi e di recente vicina anche ...

La cena tra Salvini e i renziani diventa un caso. Martina 'Noi alternativi alla Lega'. Boschi e Bonifazi 'Nessun confronto' : 'È un evento benefico che non va caricato di un significato particolare sul piano politico', dice il candidato alle primarie Pd Maruizio Martina. Tuttavia, la cena di questa sera organizzata a Roma ...

Giglio magico - Salvini a cena-evento sulla giustizia con Boschi - Carrai e Bonifazi. Martina : “Il Pd è alternativo alla Lega” : Ad organizzare la cena è l’associazione Fino a prova contraria presieduta dalla giornalista Annalisa Chirico. Tema della serata il rapporto tra efficienza del sistema giudiziario e crescita economica, con lo slogan “Una nuova giustizia, l’impresa che serve all’Italia”. Ospiti della serata – insieme a Gianni Letta, ex ministri come Paola Severino, Marco Minniti e Giulio Tremonti, procuratori e imprenditori tra cui il presidente ...

Cesare Battisti - Pietro Senaldi : "Chi contesta Salvini dovrebbe tacere. Ricordate Renzi e la Boschi?" : Dopo 37 anni Cesare Battisti torna in Italia ed è un grande successo mediatico e politico del governo, che è riuscito perlomeno a intessere fruttuose relazioni internazionali laddove chi lo ha preceduto aveva sempre fallito. Un giorno di festa per la giustizia italiana viene rovinato dalle polemiche

Cesare Battisti in Italia - Salvini : 'Chi sbaglia paga. Ora in galera altre decine di assassini' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...