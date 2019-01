Salvini | Chi aiuta i clandestini odia gli Italiani

Salvini : rimarrò contrario a nuovi sbarchi in Italia - non cedere a minacce : Roma – “Mentre col premier e col ministro dell’Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell’Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarro’ assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia”. “E continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini gia’ presenti sul nostro territorio. cedere alle ...

Salvini : sbarchi e aerei? lavoriamo per rimandarne a casa un bel po’ : Roma – “Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po’. Scafisti e terroristi: a casa”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: sbarchi e aerei? lavoriamo per rimandarne a casa un bel po’ proviene da RomaDailyNews.

Il premier Conte si smarca da Salvini : «La chiusura degli stadi può servire» : A Porta a porta La conferenza stampa dell’altro giorno di Matteo Salvini ha spiazzato il mondo del calcio e non solo. Le parole del ministro dell’Interno, improntate a una deregulation (con la intenzione, va da sé, di essere intransigenti con i violenti), non hanno convinto. Innanzitutto il Napoli che ha fatto sapere di non aver cambiato idea, e quindi di essere pronto a fermarsi in caso di cori razzisti. Anche perché non sono ...

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...

Renzi e Boschi infuriati attaccano Di Maio e Salvini : “Vergogna - avete salvato una banca” : Matteo Salvini insieme con Elena Boschi tuonano infuriati contro il Governo di Salvini e Di Maio «Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi»: l’ex premier Matteo Renzi infuriato su Twitter dopo che il governo ha varato il decreto per salvare la banca Carige. Il Tesoro garantirà le nuove ...

Migranti - scontro nel governo su Sea Watch e Sea Eye. Conte a Salvini 'No agli sbarchi Mando un aereo a prenderli' : scontro nel governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il premier dice: 'Accogliamoli', Salvini frena: 'Non si cede' e Conte che ribatte: 'Se non li faremo sbarcare, li prenderò con l'aereo e li riporterò'.

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Caos razzismo - Salvini ribatte : “chiudere le curve sarebbe una sconfitta” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato del caso di razzismo negli stadi, rispondendo al Napoli calcio “Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio”. Lo ribadisce su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indomani del vertice su razzismo e violenza nel calcio. “Per questo -aggiunge- dedicherò tutto me ...

Caso Carige - Salvini : 'Tuteliamo i risparmiatori - non le banche come Renzi e la Boschi' : Le operazioni di salvataggio della Carige messe in campo dal governo suscitano reazioni piuttosto accese. Quella, indubbiamente, più rumorosa è stata quella di Matteo Renzi, a cui sono seguite naturalmente quella degli esponenti dell'esecutivo. Il senatore del Pd ha trovato modo di rispedire al mittente tutte quelle accuse che, negli ultimi anni, lo avevano visto accusato di aver guidato un governo che aveva curato gli interessi di banche ed ...

