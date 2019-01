Salute | in Italia spendiamo 200 euro a testa l’anno per alcolici

Salute - in Veneto39mila influenzti : incidenza inferiore alla media italiana : Nella settimana che ha preceduto le festività natalizie, l’influenza stagionale in Veneto ha messo a letto circa 9mila persone, portando a circa 39mila il totale dall’inizio della sorveglianza epidemiologica (il 15 ottobre). Il tasso d’incidenza regionale ha raggiunto l’1,85 per mille abitanti, meno della metà del tasso nazionale già salito a 3,42 per mille. L’influenza, in Veneto, è quindi in ritardo rispetto al ...

Salute - antibiotici : Italia maglia nera in Europa per eccessivo consumo : Ancora troppo alto risulta il consumo di antibiotici in età pediatrica nel nostro Paese. Solo lo scorso anno sono state acquistate 12 milioni e 800 mila confezioni di questi medicinali. E in totale sono oltre 2,8 milioni di bimbi che li hanno utilizzati. Numeri rilevanti che collocano l’Italia ai primi posti in Europa. Per invertire questa tendenza la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) promuove da alcuni mesi la campagna nazionale I ...

Tennis – Barazzutti elogia il tennis italiano : “è in buona Salute! Fognini da top 10 - Cecchinato può fare l’impresa” : Corrado Barazzutti esalta il livello del tennis italiano, e svela gli obiettivi di Fognini, Cecchinato e Berrettini per un 2019 da protagonisti La fine dell’anno si avvicina e per tutti è tempo di tirare le somme di tutto quello che è accaduto in questo lungo 2018. Anche il capitano dell’Italia, Corrado Barazzutti, ha fatto il punto sulla stagione appena passata nel corso di un’intervista rilasciata al sito della ...

Salute - al cuore del diabete : screening cardiovascolare in 50 piazze italiane : Rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha un rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus, ma ben 1 paziente su 4 sottovaluta questa probabilità. Per informare e sensibilizzare le persone con diabete sulla gestione della malattia per ridurre le complicanze ad essa correlate, come le malattie cardiovascolari, nasce la campagna nazionale “Al cuore del diabete”, realizzata con il patrocinio di Sid (Società italiana di ...

INFLUENZA - FINITI I VACCINI IN MEZZA ITALIA/ Il Ministro della Salute Grillo sui social parla di altro e... : INFLUENZA, VACCINI esauriti in MEZZA ITALIA: scorte agli sgoccioli. Cos'è successo, quali sono i motivi di questa carenza e di chi è la colpa.

Salute - sondaggio OMS : il 50% italiani non fa mai controlli della vista : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre l’80% dei deficit visivi può essere prevenuto o curato: senza interventi decisi, secondo le stime dell’OMS, l’84% di tutti i casi di cecità e ipovisione riguarderà gli ultracinquantenni. Eppure, il 50% degli italiani non fa mai controlli della vista e tra il 30% che ha effettuato negli ultimi 12 mesi una visita oftalmologica 1 su 5 dichiara di essere tranquillo perché l’ha fatta ...

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop auto inquinanti? Giusto - Salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Salute - Rapporto Censis : il 73% degli italiani cura da solo piccoli disturbi : Secondo quanto emerso dal 52° Rapporto Censis, presentato oggi, ben 49,4 milioni di italiani soffrono di piccoli disturbi, come mal di schiena, mal di testa e altri, che finiscono con il condizionare la funzionalità e la qualità della vita quotidiana. Il 73,4% si è detto convinto che sia possibile curarsi da solo, con un incremento del 9,3% rispetto al 2007. “Nella tutela della Salute e nel Rapporto con la sanità è sempre più diffuso il ...

Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui legami tra cambiamenti climatici e conseguenze sulla Salute : L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge intense e allagamenti sul nostro organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate su ...

Salute - Senior Italia : “L’anzianità non è una questione di età ma di autosufficienza” : “Noi siamo Senior Italia, già Federanziani, e per noi la parola ‘Senior’ significa adulto. Se uno chiede a un nostro associato 75enne o 80enne se si sente anziano, rischia di ricevere una rispostaccia. Noi definiamo anziano una persona non autosufficiente o che non lo è parzialmente. Quindi concordo con i geriatri. E poi basta guardare cosa accade in Italia, i nostri 75enni ancora lavorano per aiutare i figli e i nipoti”. Lo ha ...

Salute - il 93% degli italiani affetto da dolori : In GSK CH ci impegniamo ogni giorno per un mondo libero dal dolore e l'indagine Global Pain Index rappresenta per noi un impegno rinnovato e uno strumento importante di conoscenza, in linea con l'...

Salute : ogni anno in Italia nascono 25mila bimbi con danni da alcol : ogni anno in Italia nascono 25 mila bambini con la ‘sindrome feto-alcolica’, la cosiddetta Fas (Fetal alcohol syndrome), una delle più gravi tra le patologie del feto indotte dal consumo di alcol in gravidanza. In Italia, una madre su 67 che beve alcolici mentre è incinta metterà al mondo un figlio con Fas. In media, il 10% delle donne in attesa assume alcol, e nel nostro Paese (dove si inizia a bere a 11 anni) si tocca la soglia del ...

Taranto - cozze contaminate da diossina rubate e vendute in tutta Italia. Seri pericoli per la Salute : Le cozze venivano rubate e messe in commercio senza la necessaria procedura di decontaminazione. Nella loro nota i carabinieri hanno definito "inestimabile" il danno alla salute pubblica procurato. .Continua a leggere

Salute - vaccini contro il morbillo in Italia in aumento : +7% nel 2017 : In Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 all’85% nel 2016, ma nel 2017 ha guadagnato di nuovo 7 punti, attestandosi al 92%. E’ il dato del rapporto Ue-Ocse sui sistemi sanitari. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Europa si sono registrati oltre 13mila casi di morbillo, di cui la maggioranza (4.032) in Italia, Grecia (2.752), Francia (2.436) e Romania (2.127). Si tratta soprattutto di persone non ...