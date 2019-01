Russia | 37 i morti nel palazzo crollato

Palazzo crollato in Russia - sale il bilancio delle vittime : 37 morti - ancora 4 dispersi : sale ancora il bilancio delle vittime del crollo di un Palazzo residenziale nella città in Russia di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali. I soccorritori, al lavoro senza sosta dal giorno della tragedia, hanno recuperato altri corpi. Al momento risultano ancora disperse quattro persone.Continua a leggere

Russia - palazzo crollato : i morti sono 37 : 7.15 Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del palazzo nella città di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali, in Russia. I morti sono 37 e altre 4 persone risultano ancora disperse. Il crollo dell'edificio sarebbe stato seguito da un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Dopo 30 ore dalla tragedia, i soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo dalle macerie un bambino di 11 mesi.

Russia - crolla palazzo dopo esplosione : 21 morti - tra cui 2 bambini - : E' salito a 21 morti il bilancio del crollo di un palazzo a Magnitogorsk, in Russia: tra le vittime risultano esserci anche due bambini. I soccorritori speravano di trovare altri sopravvissuti nel ...

Crolla palazzo in Russia - i morti sono 21 : anche due bambini. Venti persone disperse : Davvero poche le speranze di trovare ancora in vita qualcuno: le temperature sono scese fino a 27 gradi sotto zero. La tragedia, nella città di Magnitogorsk, è stata causata una fuga di gas. Le autorità hanno inaugurato un'indagine penale, per sospetta negligenza.Continua a leggere

Russia - esplosione in palazzo a Magnitogorsk : il bilancio sale a 14 morti : Si è aggravato il bilancio delle vittime provocate dall’esplosione, nella notte di Capodanno, verificatasi in un edificio nella città russa di Magnitogorsk (Russia): sono 14 i morti, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa locali. Citando funzionari locali dei soccorsi, RIA Novosti, TASS e Interfax hanno fatto sapere che i soccorritori hanno prelevato altri corpi dalle macerie dell’edificio crollato. L'articolo Russia, ...

Crolla un palazzo in Russia - si scava sotto le macerie da ore : bimbo estratto vivo - 9 morti | Guarda le foto : L'edificio di 10 piani è Crollato lunedì mattina e i soccorritori hanno ritrovato il piccolo di 11 mesi che le operazioni di ricerca erano state sospese: le sue condizioni risultano comunque molto gravi. Decine di persone ancora disperse

Russia - esplosione condominio : 8 morti - bimbo di 11 mesi trovato vivo | : Continua a salire il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta il 31 dicembre a Magnitogorsk a causa di una fuga di gas. Oltre 30 persone risultano ancora disperse. I soccorritori hanno ...

Russia - crolla un palazzo : 4 morti - dai 36 ai 40 dispersi : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina all'alba a Magnitogorsk, una città russa situata sulla parte meridionale degli Urali, nella regione di Chelyabinsk, dove una palazzina è parzialmente crollata. La deflagrazione è stata provocata probabilmente da una improvvisa fuga di gas, almeno così fanno sapere i media russi. L'esplosione ha provocato già tre vittime. Risultano ancora disperse circa 35 persone (anche se alcune fonti ...

Russia - esplosione in condominio : 4 morti : 16.16 4 persone sono morte a seguito di una esplosione di gas in un condominio di Magnitogorsk, cittadina russa degli Urali. 79 persone disperse mentre i soccorritori sono al lavoro tra le macerie, dopo aver estratto vive diverse persone tra cui un bimbo. L'esplosione è stata causata da una fuga di gas, ha fatto sapere l'ufficio regionale dei servizi di sicurezza federali (Fsb). Nello stabile erano registrate come residenti 110 persone.

Russia - Notte di San Silvestro da incubo a Magnitogorsk : esplosione fa crollare enorme palazzo residenziale - 4 morti e 68 dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Russia - esplosione di gas in condominio : 3 morti e oltre 70 dispersi - : accaduto a Magnitogorsk, cittadina degli Urali, verso le 4 di notte. Quattro persone sono state estratte vive dalle macerie. Un testimone: "Abbiamo pensato fosse un terremoto, abbiamo sentito delle ...

