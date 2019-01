Rugby – Le Zebre ospitano i Cheetahs al Lanfranchi per la prima gara del 2019

Rugby – Secondo derby italiano : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso: il Secondo derby italiano terminato col risultato di 28-10 Il Secondo derby italiano di Guinness PRO14 tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club si è concluso in modo analogo al primo atto giocato a Parma, con la vittoria del XV della Marca che ha superato la franchigia federale davanti ai 5000 di Monigo. Primo tempo molto equilibrato come da aspettative con le due squadre che faticano a trovare ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Benetton Treviso padrone del derby d’Italia. Zebre battute 28-10 : Non c’è storia. Se al Lanfranchi di Parma il match si era risolto di misura, questa volta il derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 è nuovamente ad appannaggio del Benetton Treviso che domina in lungo e in largo e si impone in casa a Monigo per 28-10 sulle Zebre. Per i padroni di casa di Crowley un successo fondamentale (il terzo di fila) che lascia ancora aperte le porte per i play-off (la franchigia tricolore è ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo posto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...

Rugby – Guinness PRO14 - Allan presenta il derby Benetton-Zebre : “sarà un match molto duro e ostico” : Dal primo minuto tra le file dei neroverdi si rivedrà Tommaso Allan, per lui solo quindici minuti nella gara di domenica scorsa Il primo derby stagionale di Guinness PRO14 tra Zebre e Benetton è andato in archivio con un 10-8 in favore dei Leoni che hanno espugnato il “Lanfranchi” di Parma in un match molto chiuso. Domani alle 15, in diretta su DAZN, è in calendario il secondo round allo stadio “Monigo” di Treviso. Dal primo minuto tra le ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre sfidano il Benetton a Treviso : ecco i XV scelti da coach Bradley : La gara dello Stadio Monigo, valida per il 12° e primo turno di ritorno, metterà di fronte nuovamente le due squadre italiane del torneo celtico a distanza di 6 giorni dalla sfida di domenica scorsa Lo Stadio Lanfranchi di Parma ha ospitato stamane la rifinitura delle Zebre Rugby in vista della sfida di domani. Tommaso Castello e compagni sono attesi a Treviso dal Benetton Rugby nel secondo dei tre derby italiani del Guinness PRO14. La ...

Benetton Rugby-Zebre Rc : le formazioni della gara di ritorno : Comunicate le formazioni della gara di ritorno tra Benetton Rugby e Zebre Rc Dopo la vittoria di misura ottenuta la scorsa domenica a Parma, domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo il Benetton Rugby ospiterà le Zebre RC per la gara di ritorno valida per il dodicesimo round di Guinness PRO14. Ad arbitrare il derby d’Italia sarà il fischietto scozzese Lloyd Linton insieme agli assistenti Sam Grove-White e Matteo Liperini. Alla ...

Rugby – Infortunio Fabiani : il bollettino medico del tallonatore delle Zebre : Il bollettino medico Oliviero Fabiani dopo la risonanza magnetica in seguito all’Infortunio al ginocchio destro Il tallonatore dello Zebre Rugby Club Oliviero Fabiani si è sottoposto a risonanza magnetica in seguito all’Infortunio al ginocchio destro subito domenica 23 Dicembre durante la sfida contro il Benetton Rugby giocata allo Stadio Lanfranchi di Parma. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado del ...

Benetton Treviso-Zebre Rugby in tv e streaming : data - orario e programma della sfida di ritorno : Tantissimo equilibrio nel primo derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019. Al Lanfranchi di Parma vittoria a domicilio per la Benetton Treviso che vuole provare a fare doppietta anche nella sfida di ritorno contro le Zebre, più agguerrite che mai. Andiamo a scoprire il programma, gli orari e come seguire in streaming il match di Monigo. Come per tutta la stagione del Pro14, per quanto riguarda le partite delle due ...

Rugby – Guinness PRO14 : la Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre : La Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre: in un Lanfranchi vicinissimo al tutto esaurito, gli ospiti si impongono 8-10 In un “Lanfranchi” di Parma prossimo al tutto esaurito, il primo Derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 finisce nelle mani della Benetton Rugby, che espugna il campo di casa delle Zebre Rugby Club con un sofferto 8-10: per i Leoni di Kieran Crowley arrivano quattro punti pesanti, che riportano i ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : il derby d’Italia va al Benetton Treviso. Zebre battute 10-8 : Una partita davvero equilibrata, così come ci si aspettava alla vigilia. La tattica a prevalere rispetto al gioco offensivo: tante fasi statiche, poche azioni offensive. Alla fine sono gli episodi a decidere. Nel primo derby d’Italia del Guinness Pro 14 2018-2019, svoltosi per l’occasione prima delle festività natalizie, ad imporsi allo stadio Lanfranchi di Parma è il Benetton Treviso che si impone per 10-8 sulle Zebre. Successo ...

Rugby – Guinness PRO14 - derby Zebre vs Benetton : sugli spalti il CT O’Shea studia per il 6 Nazioni : derby natalizio fra Zebre RC e Benetton Rugby: sugli spalti è atteso il CT azzurro O’Shea per studiare i possibili giocatori da convocare per gli impegni della Nazionale Con poco più di un mese al calcio d’inizio del Guinness 6 Nazioni 2019, il doppio derby d’Italia di PRO14 tra Zebre RC e Benetton Rugby, ormai divenuto un appuntamento fisso nel calendario delle feste natalizie degli appassionati italiani, non può non rivestire un ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...

Rugby – Scelti i Leoni del Benetton in vista del derby contro le Zebre : Verso il primo derby d’Italia della stagione: Scelti i Leoni del Benetton per la sfida contro le Zebre Il Benetton Rugby si prepara ad affrontare le Zebre RC nel primo dei tre derby della stagione, valido per l’undicesima giornata del Guinness PRO14 2018/2019. La gara andrà in scena allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro italiano Marius Mitrea insieme agli ...

Rugby - Pro14 2019 : domenica il primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...