Roma Un debutto nazionale da non perdere al Teatro Tor Bella Monaca

Caterina Balivo - debutto da scrittrice : il suo primo Roma nzo arriva in libreria : Il primo libro della conduttrice di Vieni da me uscirà nelle librerie il 30 ottobre. Il titolo incuriosisce...

Sandulli - una Roma na in Coppa del Mondo : debutto a Solden : L'EMOZIONE Dopo un'annata trascorsa in Coppa Europa, alla vigilia della sua prima assoluta in Coppa del Mondo , la romana di Monte Mario, classe 2000, si definisce stupita, emozionata e felice: 'È ...

Rabona : Vianello schiacciato dalla debordante prosopopea del calcio Romantico. Il debutto è deludente : Rabona, Andrea Vianello Nessun “colpo a sorpresa”. Nessun funambolismo da goleador. Anzi, l’esatto contrario. Andrea Vianello, tornato in tv per raccontare il calcio come specchio del Paese, lo scorso venerdì 19 ottobre è sceso in campo su Rai3 con un modulo di gioco decisamente tradizionale e pure un po’ datato: quello di una tv in cui la parola domina la scena, sovrastando anche le immagini. Rabona, il nuovo programma ...