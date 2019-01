Roma | Schick non molla e si affida Jan Muhlfeit guru dei mental coach

Roma - Schick resta - ma occhio alle uscite : I veri fuochi artificiali devono ancora cominciare, ma la Roma inizia a muoversi. Innanzitutto sul fronte uscite. Ad esempio, è vicino il ritorno in prestito di Karsdorp al Feyenoord, anche se c'è ...

Roma finalmente Schick - 3-1 al Sassuolo : Decisamente un buon 26 dicembre per la Roma. Tre punti, tutt’altro che scontati, contro il Sassuolo. Due recuperati sul Milan fermato a Frosinone. Quattro di distanza dal quarto posto occupato dalla Lazio, corsara a Bologna. E in più, finalmente, la prima buona prestazione di Patrik Schick con la maglia giallorossa. Il talento ceco ha procurato il rigore del vantaggio, ha siglato il raddoppio ma soprattutto è stato sempre in partita. ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Schick si sveglia - i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma salva Di Francesco con la miglior prova del campionato all'Olimpico. Il 3-1 con cui il tecnico ha battuto il suo Sassuolo, ha portato i tre punti che ridanno fiducia e rimandano il ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Perotti - Schick e Zaniolo firmano la vittoria : Perotti, R,, 23' Schick, R,, 14' st Zaniolo, R,, 45' st Babacar, S, Ammoniti : Florenzi, R,; Ferrari, S, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

La Roma si fa Schick - Di Francesco si leva un… Sassuolo dalla scarpa : la Champions adesso è più vicina : La formazione giallorossa domina il match dell’Olimpico, superando agevolmente un Sassuolo mai veramente in partita Finalmente la Roma, finalmente una squadra capace di giocare e divertire. Eusebio Di Francesco ritrova la propria formazione in questo boxing day, asfaltando un Sassuolo incapace di creare problemi alla formazione giallorossa. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Gol, spettacolo e tre punti fondamentali in ottica Champions, dal ...

Juventus-Roma - le pagelle : Olsen in gran forma - Schick fa troppo poco : dal nostro inviato TORINO Il coraggio arriva in ritardo. Male prima, solo benino dopo. Manolas su tutti, una specie di Don Chisciotte. Olsen a parte, ovvio. Olsen 8 Strepitoso in due interventi su ...