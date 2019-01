Roma | Patrik Schick si affida ad un mental coach per uscire dalla crisi

Roma - Patrik Schick sbatte le porte in facci al mercato : Patrik Schick ha parlato di speculazioni sul suo conto in merito alla sua presunta intenzione di lasciare la Roma durante la prossima finestra di mercato ”Erano solo delle speculazioni. Non ho alcuna intenzione di partire, voglio giocare a Roma e realizzarmi lì”. Patrik Schick smentisce la volontà di voler lasciare la Roma, a maggior ragione dopo aver realizzato, contro la Sampdoria, il suo primo gol in questo campionato. ...