Roma | padre e figlio estorsori | arrestati dai Carabinieri

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...

Il piccolo Alex operato a Roma - trapiantate le cellule staminali del padre : Cruciali saranno i prossimi giorni di decorso post-operatorio: da scongiurare il rigetto delle cellule trapiantate

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi alle mie tre domande di tuo padre non ci interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Polemiche Roma-Inter? La figlia di Biscardi : “mio padre ci avrebbe fatto 3 puntate” : La figlia di Aldo Biscardi è intervenuta in merito alle Polemiche seguite all’incontro tra Roma ed Inter: il padre fece una crociata per la moviola in campo “L’episodio di Zaniolo in Roma-Inter? Mio padre ci avrebbe fatto minimo tre puntate…sarebbe partito da lì per arrivare ad altri casi, ma non avrebbe più smesso di attaccare arbitri e sistema“. Lo ha detto la figlia di Aldo Biscardi, Antonella, ...

Inter - Spalletti : ''Bello tornare a Roma. Padre Lautaro? Crea danno anche a squadra'' : MILANO - Eccolo Luciano Spalletti. E' apparentemente rilassato, ma dentro ribolle ancora per la sconfitta contro il Tottenham in Champions . E ora la Roma. Con quale stato d'animo torna a Roma? 'Con ...

Inchiesta padre Di Maio - minacce social alla iena Filippo Roma : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : 'Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti ...

Roma : calci e pugni per estorcere denaro - arrestati padre e figlio : Roma – Due suoi connazionali, padre e figlio, dopo avergli ceduto l’attivita’, pretendevano dall’uomo una tangente di 200 euro mensili, giustificata dal fatto che la stessa attivita’ fosse stata precedentemente avviata da loro. Al rifiuto della vittima di pagare la somma, i due aguzzini avevano iniziato a fargli delle pressioni psicologiche fino a ricorrere, vista la sua resistenza, ad una vera e propria aggressione ...

Tebta di investire la figlia - arrestato padre e marito violento vicino Roma : I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Tivoli, un 55enne del posto per il reato di ...

Roma - padre lascia la figlia di 6 anni a casa da sola di notte per andare dall'amante : arrestato : Vagava da sola, così, piccola e spaventata, nel cuore della notte, per le strade di Roma, in zona Battistini. La bimba, sei anni, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'...

Silvia Romano e l'altro. La spia di un'emergenza culturale spiegata da padre Giulio Albanese : ... e dall'altra dimostra il non aver ancora capito che i paesi poveri non sono poveri, ma paesi ricchissimi che sono stati impoveriti dall'esterno, da un'economia che uccide, un'economia predatoria, "...

Rugani - l’addio alla Juve è vicino : dopo lo sfogo del padre - l’agente incontra la Roma : Daniele Rugani si avvicina alla Roma, l’agente del calciatore ha avuto un faccia a faccia con Monchi in quel di Trigoria Daniele Rugani si appresta a lasciare la Juventus. “Questione di tempo”, come rivelato dal padre nello sfogo social della giornata di ieri. Nel frattempo però, qualcosa di concreto sta accadendo. L’agente del calciatore, secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, si sarebbe recato a ...