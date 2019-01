Roma | Dzeko senza sosta | un fisioterapista del club lo segue a Dubai

Top&Flop Roma – Da Zaniolo a Dzeko : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Le partite del girone d’andata della Roma si sono concluse fra luci e ombre: vediamo insieme i promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa giallorossa L’ultima partita del 2018 è passata agli archivi e con essa si è concluso il girone d’andata della Serie A2018-2019. In attesa del nuovo anno, nonché della prima partita del girone di ritorno, è tempo di tirare le somme, facendo il bilancio della prima metà di stagione. In casa ...

Roma - c'è Dzeko dal via : gol e fosforo per l'attacco : Il dubbio se lo porterà dietro probabilmente fino alla fine e questo è già un vantaggio rispetto a qualche tempo fa, perché vuol dire che anche Schick, al netto del gol e del rigore procuratosi con il ...

Parma-Roma - probabili formazioni : Dzeko torna dal 1' minuto : PARMA ROMA probabili formazioni – Nel Parma Di Gaudio non dovrebbe recuperare e pertanto sugli esterni d’attacco ci saranno Gervinho e Biabiany. Nella Roma De Rossi ancora in forte dubbio, a centrocampo scontata la coppia Cristante-Nzonzi. In attacco Dzeko potrebbe essere pronto a riprendersi il posto da titolare, Schick non sta benissimo. Sono queste le notizie principali […] L'articolo Parma-Roma, probabili formazioni: Dzeko ...

Roma - a Parma torna Dzeko per inseguire il bis : dal nostro inviato Parma L'anno della Roma finisce al Tardini, stadio in cui spesso ha trovato l'ispirazione: 12 successi in 24 visite, tanto che per il Parma non c'è rivale peggiore da ospitare tra ...

Roma - Di Francesco e il dilemma Dzeko. Perotti dall’inizio? : Roma-Sassuolo rappresenta la partita dell’anno per i giallorossi e Di Francesco, che si gioca la panchina e in caso di sconfitta rischia concretamente l’esonero. Contro il suo passato, il tecnico abruzzese confermerà il 4-2-3-1 delle ultime uscite ma a cambiare potrebbe essere qualche interprete. Portiere e reparto difensivo non dovrebbero essere toccati dal turnover. Stesso discorso per la diga in mezzo al campo, anche se in ...

La Roma recupera El Shaarawy e Dzeko prenota la maglia col Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...

Roma - Di Francesco recupera El Shaarawy. Dzeko prenota la maglia da titolare con il Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...

Roma - l'attacco è sempre più Dzeko : Dzeko in campo a Torino, una decina di minuti appena, ed è già qualcosa. Qualcosa a cui aggrapparsi in vista del futuro, per risolvere l'insostenibile leggerezza dell'attacco. Edin non è quello dello ...

Serie A - le ultime dai campi : Roma - Dzeko torna titolare. Napoli - c'è Milik. Ronaldo riposa : ATALANTA-JUVENTUS, ORE 15, SKY SPORT, De Roon ne avrà per 15 giorni e Pessina dovrebbe sostituirlo. Djimsiti e Masiello di nuovo titolari.Ronaldo probabilmente a riposo, c'è Douglas Costa. Benatia in ...

Juventus-Roma - probabili formazioni : Ronaldo dal 1' - Dzeko in panchina : JUVENTUS ROMA probabili formazioni- E’ il giorno della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Per l’occasione, come sottolineato nei giorni scorsi dallo stesso Allegri, i bianconeri potrebbero affidarsi a diverse novità, complici anche le sfide ravvicinare contro Atalanta e Sampdoria. Contro la Roma ci sarà spazio per Szczensy tra i pali, mentre Perin […] L'articolo Juventus-Roma, probabili formazioni: ...

Juventus Roma i convocati - Dzeko sì e De Rossi no/ Il bosniaco partirà dalla panchina - chi in attacco? : Juventus Roma vive una strana attesa, senza polemiche nonostante tra le due squadre ci sia una rivalità tra le più forti in Italia.

Juventus-Roma : probabili formazioni - Can-Bentancur e Schick-Dzeko i dubbi della vigilia : Juventus-Roma è la partita più importante della diciassettesima giornata di serie A. A Torino Allegri vuole continuare la sua marcia trionfale che fino ad oggi lo ha visto vincere quindici gare in Italia e pareggiarne solamente una, contro il Genoa. Dall’altra parte Di Francesco avrebbe bisogno di un’impresa per cercare di ritrovare la fiducia di tutto l’ambiente romanista, il settimo posto in campionato e alcune delle ultime prestazioni ...

Juventus-Roma - Dzeko non partirà titolare : le parole di Di Francesco : Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa del possibile utilizzo di Dzeko contro la Juventus “Come stanno gli infortunati? Le possibilità più grandi le abbiamo su Dzeko che farà la rifinitura con la squadra e valuteremo la possibilità di portarlo in panchina. Quasi sicuramente sarà tra i convocati ma è impossibile che giochi dal 1′. Qualche possibilità l’abbiamo su De Rossi che anche lui ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Di Francesco : “Dzeko in panchina” : conferenza stampa DI Francesco – “Come stanno gli infortunati? Le possibilità più grandi le abbiamo su Dzeko che farà la rifinitura con la squadra e valuteremo la possibilità di portarlo in panchina. Quasi sicuramente sarà tra i convocati ma è impossibile che giochi dal 1′. Qualche possibilità l’abbiamo su De Rossi che anche lui si […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa Di Francesco: “Dzeko in ...