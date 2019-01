Roma | Caudo | “Tmb Salario | dopo il rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Poco meno di un mesel’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni, presidente del III Municipio di, intervenendo a Radio Cusano Campus –disono, nel centro della città c’è di fatto una discarica.l’incendio ho inviato una lettera alla sindaca Raggi per chiedere un atto formale che ufficialmente chiuda l’impianto. Ad oggi non ho avuto nessuna risposta“. “Sono solidale con gli abitanti della Valle Galeria – ha proseguito...