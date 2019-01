Roma | Auditorium chiude 2018 con 400mila spettatori

romadailynews

(Di giovedì 3 gennaio 2019)con successo il sedicesimo anno di attivita’ della Fondazione Musica per. Ilinfatti ha registrato circa 400.000in linea con l’anno precedente, il 2017, (erano 369.000 nel 2016), un incasso lordo da biglietteria di circa +4% per eventi dell’annorispetto ad eventi dell’anno 2017 e un +13% di eventi, oltre 700.Il Nataleinoltre ha segnato 40.000 presenze per oltre 60 eventi confermando il successo di rassegne tradizionali come ilGospel Festival, dove si e’ aggiunta una data per il tutto esaurito degli Harlem Gospel Choir, e degli appuntamenti con il Maestro Nicola Piovani arrivato a 6 repliche sold out. 32mila le presenze registrate invece per Il Villaggio di Natale con la Pista di ghiaccio e il Mercatino.Il Natale ha visto protagonisti inoltre Giovanni Allevi, Mario Biondi,Max ...