Risultati Eurolega 16ª Giornata – Successi per Olimpia Milano e Real Madrid | ok Bayern e

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : Risultati e notizie di oggi. Cecchinato in semifinale a Doha - Milano contro il Buducnost in Eurolega : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 15ª giornata : il Real Madrid perde una ghiotta occasione - Fenerbahce super : Il Fenerbahce impedisce al Real Madrid di raggiungere, a pari punti, la vetta della classifica di Eurolega: i Risultati delle partite della 15ª giornata Un’altra giornata di sfide, oggi, nei parquet di tutta Europa: in campo tante squadre impegnate nel campionato di Eurolega. Ad aprire le danze, oggi, è stata la sfida tra Fenerbahce e Real Madrid: ad avere la meglio dopo una sfida davvero appassionante sono stati i padroni di casa, ...

Risultati Eurolega 15ª giornata – Milano ko - sorridono Darussafaka e Barcellona : Spettacolo nei campi di tutta Europa per la 15ª giornata di Eurolega: i Risultati da tutti i campi Dopo le abbuffate natalizie torna protagonista il grande basket: le squadre europee impegnate nel campionato di Eurolega sono tornate in campo per la 15ª giornata di sfide. Grande spettacolo nella sfida tra Khimki e Baskonia: il match è stato interrotto per diversi minuti poco prima del termine del terzo quarto di gioco a causa perchè il ...

Risultati Eurolega – Amara sconfitta per l’Olimpia Milano : il Maccabi Tel Aviv trionfa 94-92 : Il Maccabi Tel Aviv manda al tappeto Milano: Amara sconfitta per i ragazzi di Pianigiani nella 15ª giornata di Eurolega Amara sconfitta per l’Olimpia Milano nella 15ª giornata di Eurolega. I ragazzi di coach Pianigiani hanno ceduto per soli due punti al Maccabi Tel Aviv. Una sfida appassionante, quella di questa sera, sempre punto a punto, per la squadra milanese nella casa del Maccabi, ma al termine della sfida sono stati i padroni ...

