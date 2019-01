Reddito - Di Maio : «È solo per gli italiani. Pensioni - a febbraio le minime a 780 euro» : «Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza tra febbraio e marzo». C’è il giallo stranieri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «Sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Misura anche per immigrati? Smentisco - riguarda solo cittadini italiani” : “Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il Reddito di cittadinanza per gli italiani“. Li ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe. “Smentisco” ha detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del Reddito di cittadinanza per gli immigrati. “La legge, come abbiamo sempre detto, – ha ribadito- riguarda il Reddito di ...

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul Reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -

Reddito - Di Maio : sgravi a chi assume : 21.30 "Gennaio è il mese in cui faremo il decreto per istituire il Reddito di cittadinanza, per aumentare le pensioni minime a 780 euro, incluse quelle di invalidità e quota 100". Lo afferma il vicepremier Di Maio in un intervista. "Le imprese che assumeranno coloro che prendono il Reddito di cittadinanza avranno sgravi per 5-6 mesi" aggiunge Di Maio confermando uno dei punti chiave della misura.

Di Maio conferma : "A imprese che assumeranno fruitori del Reddito sgravi per 5/6 mesi" : Luigi Di Maio conferma: le imprese che assumeranno fruitori del reddito di cittadinanza potranno godere di sostanziosi sgravi fiscali. La notizia era già stata anticipata da Huffpost lo scorso 20 dicembre, ma adesso è arrivata pure l'ufficialità per voce del vicepremier pentastellato, durante un'intervista a Stasera Italia su Rete4."Gennaio è il mese in cui faremo il decreto per istituire il reddito di cittadinanza, ...

Di Maio : 'Stiamo bloccando le pensioni d'oro' - Reddito cittadinanza da marzo : Le pensioni sono un argomento che generà sempre molta discussione, in particolare in questo momento il taglio delle pensioni d'oro promesso da Di Maio è un argomento cladissimo, ma anche blocco delle pensioni dei comuni cittadini per gli assegni oltre i 1500 euro al mese. La manovra ha costi che richiedono coperture finanziarie ingenti: basti pensare che il solo reddito di cittadinanza avrà un costo di circa 20 miliardi di euro per il triennio ...