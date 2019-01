Reddito di cittadinanza | nuovi paletti per accedere | l’assegno medio è sotto i 500 euro

Chi sono i 'navigator' e perché affonderanno il Reddito di cittadinanza : Secondo le prime indiscrezioni servirà un esercito di 30mila tutor per trovare lavoro a qualche milione di persone: tanti per certi punti di vista, pochissimi per altri. Tutto entro aprile e senza ...

Chi sono i “navigator” e perché affonderanno il Reddito di cittadinanza : Iniziano a circolare le prime bozze del decreto sul reddito di cittadinanza. D’altronde il governo non ha tempo da perdere se intende davvero lanciare la misura all’inizio di aprile. All’interno, almeno dalle prime indiscrezioni, si confermano i numerosi (e inevitabili) paletti che caratterizzeranno il provvedimento, dalle soglie Isee ai limiti immobiliari fino a quelli sui conti correnti e alla proprietà di auto e moto di bassa cilindrata. ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuove polemiche sui decreti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 3 gennaio 2019 vedono acuirsi lo scontro sui decreti riguardanti le Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza, mentre il Governo continua a difendere le scelte fatte anche in merito alle rivalutazioni e al taglio degli assegni d'oro. Dai sindacati si torna però a chiedere una convocazione riguardante i prossimi provvedimenti attuativi, mentre l'opposizione prosegue il pressing e ...

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul Reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -

Il Reddito di cittadinanza esteso agli immigrati rischia di innescare una nuova polemica fra Lega e M5s : Secondo le ultime bozze il provvedimento sarà destinato anche agli stranieri residenti regolarmente in italia almeno da cinque anni. Salvini si era sempre detto contrario. Fi e Fdl attaccano: ...

Reddito cittadinanza per 1milione 375mila famiglie. Numeri e paletti del provvedimento : la video-scheda : Stanno circolando le bozze del decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare entro il 15 gennaio. Ci sarà una salvaguardia solo per i disoccupati con figli minori o disabili. Come compensazione per le spese sostenute si continuerà a ricevere il beneficio per tre mesi dopo l’inizio del nuovo impiego. La platea sarà di 1,4 milioni di famiglie, comprese quelle degli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Contributi alle ...

